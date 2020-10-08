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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ситуация в Кыргызстане. Бизнес-сообщество выступило с экстренным обращением

Экстренное обращение бизнес-сообщества в связи со сложившейся ситуацией в экономике Кыргызстана распространил Международный деловой совет.

Лидеры крупнейших бизнес-ассоциаций Кыргызской Республики, объединяющих предпринимателей, обеспечивающих 90 процентов доходной части бюджета, требуют возобновить деятельность кровеносной системы экономики — коммерческих банков и транзакций банковской системы республики; обеспечить полноценное функционирование органов налоговой службы, Социального фонда и других государственных органов, регулирующих предпринимательскую деятельность; охрану и жизнедеятельность стратегически важных объектов и субъектов предпринимательства на всей территории республики.

«При невыполнении настоящих требований республика рискует столкнуться с перебоями в поставках продовольствия и других жизненно важных товаров, прекращением работы малых, средних и крупных предприятий, в которых заняты сотни тысяч граждан Кыргызстана, последующими существенными выпадениями государственного бюджета и возрастанием социальной напряженности в республике», — отмечают в МДС.

Бизнес-сообществот напоминает о важности обеспечения бесперебойной жизнедеятельности экономики, экспорта-импорта товаров и услуг, сохранения рабочих мест, исполнения доходной части бюджета, выплаты заработных плат, поставки жизненно важных товаров и услуг, риски осложнения эпидемиологической ситуации и необходимость обеспечения продовольственной безопасности.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной. В стране наблюдается полное безвластие на фоне массовых самозахватов постов и должностей.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168218/
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