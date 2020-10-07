15:08
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Нацбанк отключил систему платежей SWIFT, чтобы избежать вывода денег из страны

Во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT отключена. Об этом сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

Она напомнила, что на сегодня приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи.

«Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме», — заключила Аида Карабаева.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168090/
просмотров: 1166
Версия для печати
Материалы по теме
Деятельность банков сегодня снова приостановлена, но система «Элкарт» действует
Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу
Нацбанк: Споры между кредитором и заемщиком решают путем переговоров
Нацбанк Кыргызстана возобновил прием ветхих денег и продажу золотых слитков
Нацбанк направил более 6 миллиардов сомов на поддержку экономики
Нацбанк: Возвращение обычной практики работы банков с заемщиками преждевременно
Нацбанк приостановил прием ветхих денег и продажу золотых слитков
Реструктуризация кредитов составила половину кредитного портфеля банков
Нацбанк будет мотивировать банки предоставлять долгосрочные кредиты
Толкунбек Абдыгулов: Помогая экономике, не надо ломать рыночные условия
Популярные новости
В&nbsp;регионах Кыргызстана захватывают золоторудные месторождения В регионах Кыргызстана захватывают золоторудные месторождения
Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;октября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 3 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Деятельность банков сегодня снова приостановлена, но&nbsp;система &laquo;Элкарт&raquo; действует Деятельность банков сегодня снова приостановлена, но система «Элкарт» действует
Бизнес
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
7 октября, среда
14:58
Освобождение Батукаева. Сторонники Аиды Саляновой требуют рассмотрения дела Освобождение Батукаева. Сторонники Аиды Саляновой требу...
14:48
Наталья Никитенко: Работать в условиях давления Жогорку Кенеш не может
14:43
Сооронбай Жээнбеков призвал политиков вернуться в правовое поле
14:43
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
14:37
Центры обслуживания населения сегодня работают на выдачу паспортов