Нацбанк отключил систему платежей SWIFT, чтобы избежать вывода денег из страны

Во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT отключена. Об этом сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

Она напомнила, что на сегодня приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи.

«Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме», — заключила Аида Карабаева.