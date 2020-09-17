Бизнес призывает будущих депутатов создать условия для частного сектора

Предприниматели призывают будущих парламентариев к созданию условий для развития частного сектора. Об этом говорится в общественном договоре, который подписали бизнес-ассоциации и 11 партий, участвующих в выборах.

Бизнес обратил внимание партий на то, что в государстве отсутствуют системные меры по поддержке частного сектора. В то же время сектор госуправления растет, давление со стороны правоохранительных и проверяющих органов увеличивается.

«Это приводит к подавлению частной инициативы, серьезному оттоку инвестиций и ухудшению показателей Кыргызстана в международных рейтингах. Без изменения политики государства в отношении частного сектора, без системных изменений в госуправлении страна не достигнет экономического благополучия», — говорится в общественном договоре.

Предприниматели призвали партии сфокусировать внимание на вопросах создания условий для роста экономики и социального развития.