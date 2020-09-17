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Экономика

В ближайшие месяцы в Кыргызстане может подорожать дизтопливо

В ближайшие месяцы могут увеличиться цены на дизтопливо. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, это связано с тем, что беспошлинные объемы дизельного топлива, согласно фактическим темпам импорта, могут быть исчерпаны уже в сентябре.

«В этом случае дизтопливо до конца 2020 года будет поступать в республику с уплатой российской экспортной пошлины. Поэтому в ближайшие месяцы солярка может подорожать», — говорится в сообщении.

Ассоциация нефтетрейдеров обратилась в правительство с просьбой оказать содействие в своевременном утверждении индикативных балансов на 2021 год с тем, чтобы гарантировать объемы беспошлинных поставок в соответствии с потребностью Кыргызстана в импорте нефтепродуктов.

По ее данным, сотрудничество России и Кыргызстана по поставкам нефтепродуктов основывается на межправительственном соглашении от 6 июня 2016-го. По нему поставки нефти и нефтепродуктов осуществляются на беспошлинной основе в рамках ежегодно утверждаемых индикативных балансов. При этом баланс на каждый год должен быть согласован и подписан сторонами до 1 октября.

«Процесс согласования индикативного баланса на 2020 год занял длительное время. Документ был подписан позже срока — в декабре 2019-го. Для заблаговременной подготовки к составлению баланса на следующий год 24 августа 2020-го Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана в адрес Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР (ГКПЭН) направлены данные по фактическим объемам импорта нефтепродуктов за предыдущие годы и прогнозные показатели на 2021 год», — заключили в АНК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/165444/
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