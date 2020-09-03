Бизнесу стало проще получить льготные кредиты. Кабмин внес изменения

Постановлением правительства внесены изменения в программу «Финансирование субъектов предпринимательства». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, это сделано для расширения доступа к льготным кредитам субъектам предпринимательства. В программу дополнительно включены ряд направлений для льготного кредитования.

Государственная финансовая поддержка будет оказываться субъектам предпринимательства путем обеспечения льготными кредитными средствами по следующим направлениям: туризм, легкая промышленность, фармацевтическая отрасль и сфера медицины, грузовые перевозки, сфера образования, услуги, торговля, сельское хозяйство и стимулирование деятельности производственных, перерабатывающих и обрабатывающих предприятий, включая агропромышленность.

«Сняты ограничения по отраслям в компоненте, предусматривающем рефинансирование кредитов. Для поддержки малого предпринимательства финансирование беззалоговых кредитов будет также осуществляться за счет бюджетных средств через коммерческие банки и микрофинансовые организации», — подчеркнули в кабмине.