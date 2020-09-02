Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и почему не строят новые мощности

В преддверии нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос о нехватке мощностей в энергосистеме страны. Токтогульскую ГЭС, конечно, ремонтируют. Но стране нужны новые станции, возведение которых под большим вопросом.

Новое дыхание Токтогулки

На сегодня флагманом энергетики страны остается Токтогульская ГЭС. Ее мощность 1,2 тысячи мегаватт — это примерно 40 процентов всех энергомощностей страны. Сейчас на станции идет модернизация.

«Заключен контракт с GE Hydro (Франция) и GE Renewable (Швейцария) по модернизации Токтогульской гидроэлектростанции на $104 миллиона», — рассказали 24.kg в ОАО «Электрические станции».

Проект по модернизации Токтогульской ГЭС реализуют в три фазы. Станцию ввели в эксплуатацию в 1975 году. На сегодня истощились ресурсы ее основного оборудования. Ранее реконструкций не было, поэтому оборудование ГЭС морально устарело и появилась необходимость его полной замены.

Модернизация Токтогульской ГЭС состоит из трех фаз. Реализацию первой начали в мае 2017 года.

Сейчас на всех четырех энергетических блоках ГЭС заменили основное электромеханическое оборудование — силовые трансформаторы и кабельные линии. Установлено новое оборудование, соответствующее всемирным стандартам безопасности и произведенное из современных материалов. Именно оно нуждалось в первоочередной замене.

«Благодаря прозрачности отбора реализаторов проекта нам удалось сэкономить часть средств. Это позволило провести дополнительную реконструкцию распределительной структуры ГЭС. На сегодня завершили работы, намеченные на первую фазу проекта. За счет этого значительно уменьшатся расходы на ежегодные ремонтные и эксплуатационные работы», — заявили в «Электрических станциях».

Во время второй и третьей фаз заменят четыре агрегата Токтогульской ГЭС.

Эту работу профинансируют Азиатский и Евразийский банки развития. Сейчас идет проектирование и изготовление оборудования для Токтогулки на заводах. Завершение трех фаз позволит в итоге повысить мощность Токтогульской ГЭС до 240 мегаватт.

«Этот проект достоин того, чтобы рассматривать его как строительство новой ГЭС, подобной Камбаратинской ГЭС-2. Продолжительность работы Токтогулки продлят на 35-40 лет», — уверены энергетики.

Верхний Нарын под грузом судов

С остальными крупными проектами в Кыргызстане пока не клеится. После ухода «Русгидро» и скандала с Liglass Trading чиновники с завидной периодичностью обещают вот-вот привести инвестора в проект строительства Верхненарынского каскада ГЭС. Но дальше разговоров дело не идет.

Инвестировать в строительство Верхненарынского каскада готово отечественное ОсОО «Каганат Инвест».

Но и тут не все гладко. В сегодняшнем состоянии проект нельзя начать. «По Верхненарынскому каскаду ГЭС работы по привлечению инвестиций для продолжения строительства пока остановились на нескольких проблемах», — признались в «Электрических станциях».

Прежде чем приступать к переговорам с потенциальным инвестором, необходимо получить решение по компенсации затрат ПАО «РусГидро», понесенных при строительстве ВНКГЭС в 2012-14 годах.

«На сегодня переговоры с «Каганат Инвест» приостановили в связи с необходимостью решения вопроса с ПАО «РусГидро» по определению дальнейшего статуса долга в $37 миллионов. «Электрические станции» разрабатывают мероприятия по законному решению вопросов, связанных с погашением долга и определения дальнейшей роли ЗАО «Верхненарынские ГЭС», — рассказали в энергокомпании.

Для выработки решений распоряжением правительство создали межведомственную рабочую группу. В ее состав входят представители министерств и ведомств, местных органов управления зоны строительства Верхненарынского каскада. Но когда по проекту примут внятное решение, неясно.

Камбарату-1 профинансирует консорциум

В конце февраля теперь уже бывший глава «Электрических станций» Таалайбек Толубаев неожиданно заявил, что Кыргызстан может сам построить Камбаратинскую ГЭС-1. Более того, предлагались возможные варианты по возобновлению работ по строительству станции.

Планировалось сделать все для начала максимального разворота работ на момент прибытия потенциального инвестора. Для начала нужно восстановить транспортную и социально-производственную инфрастуктуру стройплощадки Камбаратинской ГЭС-1.

«Идут переговоры с Азиатским банком развития по вопросам финансирования проекта путем создания консорциума банков. Распоряжением правительства создана межведомственная рабочая группа по финансовой модели проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1», — заключили в «Электрических станциях».