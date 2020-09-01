Уровень долговой устойчивости Кыргызстана остается достаточно стабильным

«Позитивным результатом стресс-тестирования выступает то, что уровень долговой устойчивости Кыргызской Республики остается достаточно стабильным», — заявил главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров.

Отмечается, что ЕФСР проанализировал долговую устойчивость и степень адаптации к различным шоковым сценариям Кыргызстана и Таджикистана. Опубликованное исследование раскрывает особенности этих процессов на основе серии стресс-тестов.

Вероятность негативных сценариев невелика, но эксперты подчеркивают необходимость высокой степени готовности на уровне макроэкономической политики. Евразийский фонд стабилизации и развития

Экономисты напоминают, что кризис этого года продемонстрировал высокую чувствительность развивающихся стран на всех континентах к различным потрясениям: не только финансовые кризисы могут угрожать экономическому росту, но и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, политики и экологии также могут становиться причиной тяжелых проблем в экономике.

Учитывая особенности нынешней внешнеэкономической конъюнктуры, эксперты оценили устойчивость долговой ситуации и платежеспособности в КР и РТ. Обе республики пострадали от распространения COVID-19: упал экспорт, резко сократились объемы денежных переводов трудовых мигрантов, сильный удар пришелся по малому бизнесу и занятости.

В базовом сценарии предполагаемое падение ВВП на 4,3 процента в Кыргызстане может привести к увеличению государственного долга к концу 2020-го почти до 65,3 процента. При этом такой уровень госдолга останется относительно устойчивым, а вот потребности в финансировании долгового бремени заметно вырастут.

В КР обслуживание госдолга вырастет до 10,9 процента ВВП по сравнению с 4,5 процента в 2019 году.

В долгосрочной перспективе потребности в финансировании останутся в пределах 10 процентов ВВП. В республике они будут находиться на уровне 7 процентов ВВП. В этих условиях уязвимость долговых позиций страны остается достаточно высокой. Как следствие, возникает необходимость дополнительного внешнего финансового содействия.

«Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что неблагоприятные внешние условия могут стать причиной реализации уязвимостей национальных экономик. Cтресс-тесты показывают, что основными драйверами роста финансовых потребностей в стрессовых сценариях могут стать увеличение бюджетного дефицита и ослабление национальной валюты», — заключил Евгений Винокуров.