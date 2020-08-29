В Кыргызстане появится свой эксимбанк. Правительство реорганизует РСК

Правительство Кыргызстана начало реорганизацию Открытого акционерного общества «РСК Банк» в экспортно-импортный банк (эксимбанк). Об этом говорится в утвержденном кабинетом министров планом действий на 2020 год по обеспечению социальной стабильности и устойчивости экономики.

За счет создания эксимбанка правительство намерено поддерживать отечественных производителей, которые экспортируют товары за пределы КР.

«Мы включили в план создание экспортно-импортного банка на базе коммерческого банка с госдолей, чтобы внедрить такие механизмы, как факторинг, консультационное сопровождение и так далее. Мы сейчас работаем над реорганизацией одного из государственных коммерческих банков — ОАО «РСК Банк» — в эксимбанк. Если мы переориентируем банк в этом направлении, то наладим систему финансовой поддержки наших бизнесменов, работающих на экспорт», — подчеркнул на брифинге премьер-министр Кубатбек Боронов.

Об идее реорганизовать «РСК Банк» еще в мае 2020 года говорил теперь уже экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Но действовать начали только сейчас.