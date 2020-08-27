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Экономика

В Кыргызстане предлагают применять QR-коды для оплаты товаров и услуг

В Кыргызстане хотят внедрить систему оплаты за товар и услуги в торгово-сервисных предприятиях через QR-коды. Проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

По данным ведомства, на сегодня POS-терминалами нужно обеспечить около 50 тысяч торгово-сервисных предприятий. На 1 мая 2020 года в республике установили 9 тысяч 202 POS-терминала. В основном устройствами оснащены торговые точки в Бишкеке (73 процента).

Обеспеченность устройствами для приема оплаты в безналичной форме составляет около 18,4 процента.

«Основной причиной медленного охвата устройствами для приема оплаты в безналичной форме является то, что почти все затраты по их установке несет коммерческий банк. Для охвата всех 50 тысяч торгово-сервисных точек нужно приобрести более 40 тысяч POS-терминалов общей стоимостью $8 миллионов при минимальной стоимости POS-терминала в $200», — отметили в Минэкономики.

Альтернативой POS-терминалам в мире стал внедряться двухмерный символ штрих кода (QR-код), который легко создавать и использовать. Для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях вместо использования наличных денег, банковских платежных карт или электронных денег покупатели могут отсканировать QR-код и подтвердить выполнение операции с помощью мобильного телефона.

«Кроме этого, применение QR-кодов при проведении платежей будет способствовать минимизации рисков, связанных с распространением коронавируса», — говорится в справке-обосновании к документу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163391/
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