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Экономика

Минфин выдал банкам почти 2,5 миллиарда сомов для кредитования бизнеса

Министерство финансов коммерческим банкам выдало 2 миллиарда 495 миллионов сомов в рамках программы «Финансирование субъектов предпринимательства». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, средства выделены для восстановления и обеспечения экономической и социальной стабильности, поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

За счет этих средств будут выдаваться кредиты для приобретения, обновления, расширения и модернизации основных средств под 6 процентов годовых до 30 миллионов сомов сроком до 60 месяцев (пять лет).

При этом допускается рефинансирование имеющейся задолженности заемщиков по кредитам не более 50 процентов от суммы кредита. Кредитование в сфере туризма не распространяется на ресторанный бизнес за исключением точек общественного питания при туристических объектах (пансионаты, дома отдыха и другое).

Можно получить заем для закупки сырья, комплектующих, запасных частей под 10 процентов годовых до 20 миллионов сомов сроком до 36 месяцев (три года). В этом случае также допускается рефинансирование имеющейся задолженности заемщиков (задолженности по кредитам, поставщикам, отчисления в социальный фонд, налоги) не более 50 процентов от суммы кредита, а также допускается финансирование выплат заработных плат.

Выдача льготных кредитов предусмотрена для приобретения, обновления, расширения и модернизации основных средств, закупки товаров, сырья, комплектующих, запасных частей субъектами малого и среднего предпринимательства, применяющими компоненты цифровизации налоговых процедур (электронные счета-фактуры, программные ККМ, маркировка товаров) под 4 процента годовых до 10 миллионов сомов сроком до 36 месяцев (три года) и для рефинансирования кредитов промышленных и перерабатывающих производств под 11 процентов годовых до 20 миллионов сомов сроком до 36 месяцев (три года).

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163216/
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