Итоги июня. Экономика Кыргызстана продолжает пикировать вниз

После небольшого майского послабления в Кыргызстане по сути вновь действует карантин. Причиной стал резкий рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Это сразу сказалось на экономике, которая третий месяц подряд продолжает стремительное падение.

Цены в стране продолжают расти, особенно на продукты питания. Эксперты уверены, что ждать скорого восстановления экономики не стоит.

Ситуация ухудшается

По итогам первого полугодия 2020 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 228 миллиардов 300,7 миллиона сомов.

За шесть месяцев падение экономики составило 5,3 процента.

По итогам января-марта 2020 года в Кыргызстане наблюдался рост ВВП в 1,5 процента. Но за последние три месяца он снизился на 6,8 процента. По сравнению с маем замедление еще полпроцента.

В Нацстаткоме объясняют, что снижение ВВП обусловлено в основном падением объемов производства в строительстве и сфере услуг. Падение отраслей товарного производства по сравнению с январем-июнем прошлого года составило 1,3 процента, отраслей услуг — 8,2 процента.

В январе-июне 2020 года в структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (47,8 процента). По сравнению с прошлым годом она снизилась на 0,8 процента. Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 5,1 процента и достигла 41,1 процента. Доля промышленности составила 25,3 процента, что выше аналогичного периода прошлого года на 4,7 процента.

Доля сельского хозяйства достигла 9,4 процента и выросла на 0,8 процента, а строительства снизилась на 0,4 процента — до 6,4 процента.

Вся надежда на горнорудку

В промышленном секторе ситуация оптимистичнее. После двух месяцев падения в июне ситуация стабилизировалась.

Рост объемов промышленного производства в январе-июне 2020 года составил 0,1 процента.

Отчасти такое положение связано с тем, что бизнес быстро перестроился. В итоге за первое полугодие выросло производства фармацевтической (в 2,4 раза) и химической (на 10,9 процента) продукции.

Кроме того, свой вклад дает и горнорудная отрасль, которая продолжает стабильно работать. Так, объем добычи полезных ископаемых — на 9,8 процента, производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 9 процентов.

Но при этом отмечено снижение производства нефтепродуктов (на 64,3 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 20,7 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 17,7 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 15,7 процента), а также производства пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 3,9 процента).

Дорожают продукты и напитки

В январе-июне 20 года по сравнению с декабрем 2019-го рост цен в целом по республике составил 3 процента. Больше всего с начала года цены выросли в Таласской области — на 5,7 процента.

А вот цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,1 процента.

В июне по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось снижение цен и тарифов в целом по республике на 0,6 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подешевели на 1,2 процента, непродовольственные товары — на 0,3 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 0,1 процента.

Снижение цен и тарифов в июне отмечалось на всей территории республики за исключением Иссык-Кульской области. Там цены выросли на 0,5 процента.

Зарплаты растут в образовании

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 727 сомов. Ее рост отметили на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, транспортной деятельности и хранения грузов, а также сферы операций с недвижимым имуществом.

По итогам первого полугодия 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 478,91 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 911,39 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам мая внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $2 миллиарда 125,8 миллиона, что на 22,7 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $765,3 миллиона (рост на 1,2 процента), импорт — $1 миллиард 360,5 миллиона (падение на 31,8 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $927,4 миллиона.

Улучшения ждать не стоит

В Евразийском банке развития отмечают, что глобальная экономическая активность в мае-июне 2020 года начала демонстрировать признаки восстановления. Этому способствовало смягчение карантинных ограничений, что позволило возобновить деятельность фирм, улучшить настроения бизнеса и показатели спроса.

Но осторожное поведение потребителей и инвесторов, социальное дистанцирование и возросшая безработица сдерживают восстановление глобальной деловой активности.

Экономическая активность в странах-участницах Евразийского банка развития остается сдержанной. Сохраняется неопределенность относительно траектории дальнейшего восстановления экономик стран-участниц ЕАБР и мира в целом. В первую очередь она связана с развитием эпидемиологической ситуации внутри региона операций банка и за рубежом.

Специалисты банка отмечают, что в Кыргызстане темпы падения экономики замедлились на фоне сворачивания карантинных мер. Поддержку экономике оказали производство золота, сельское хозяйство и добывающие отрасли.

Ближайшие три месяца тенденция сокращения деловой активности сохранится.

«Осложнение эпидемиологической ситуации в июне 2020 года и введение некоторых ограничений повышают вероятность более медленного восстановления экономики после пандемии», — подчеркнули в ЕАБР.