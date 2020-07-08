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Экономика

Запущены группы для консультаций по работе с электронными счетами-фактурами

Государственная налоговая служба создала специализированные группы в мессенджерах WhatsApp и Telegram для разъяснения принципов работы электронных счетов-фактур, введенных в Кыргызстане с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, с помощью мессенджеров плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров могут в режиме онлайн обращаться в территориальный налоговый орган по месту регистрации по всем возникшим вопросам применения ЭСФ.

Кроме того, ГНС сообщила номера телефонов сотрудников территориальных налоговых органов, ответственных за предоставление информации о работе информационной системы «Электронный счет-фактура». Список предоставлен для удобства предпринимателей, применяющих ЭСФ. 

Наименование УГНС

ФИО

Контактные данные

Бишкек

1

Октябрьский район

Тоялы Шоконов

0502717171

2

Ленинский район

Рахим Бегалиев

0552523488

3

Свердловский район

Алмасбек Сабралиев

0552229780

4

Первомайский район

Абдыкадыр у. Мирлан

0706644144

Чуйская область

1

Токмак

Эльвира Орозалиева

0550723994

2

Аламединский район

Чынар Темирова

0700869680

3

Кеминский район

Гульмира Чудинова

0702982449

4

Иссык-Атинский район

Урмат Батыркулов

0556004700

5

Жайылский район

А.Омурзакова

0701313303

6

Московский район

Малика Оскомбаева

0555289355

7

Панфиловский район

Бек Турсункулов

0559886556

8

Сокулукский район

Нурлан Асанбаев

0704152233

9

Чуйский район

Айсулуу Омуркулова

0703907155

Иссык-Кульская область

1

Иссык-Кульский район

Нурия Исраилова

0701509159

2

Ак-Суйский район

Чолпон Сейталиева

0500388416

3

Тонский район

Наргиза Долумбекова

0703869787

4

Джети-Огузский район

Гульзат Ибраева

0707544983

5

Тюпский район

Нурсултан Асангазиев

0709411811

6

Каракол

Фатима Мадатбекова

0705157711

Ошская область

1

Алайский район

Бактыбек Топчубаев

0778134604

2

Чон-Алайский район

Умутай Орозова

0770130707

3

Араванский район

Сыргабек Мурзабеков

0551155456

4

Кара-Суйский район

Акматбек Айдаров

0558595000

5

Ноокатский район

Медербек Токтосунов 

0502959517

6

Узгенский район

Азим Амиракулов

0777000152

7

Ош

Назира Кайназарова

0550590752

Баткенская область

1

Баткен

Каныбек у. Замирбек,

Шумкарбек Салиев

0777227132,

0777148181

2

Баткенский район

Султанбек Тиллабаев

0776460528

3

Лейлекский район

Сагынбек Наркозиев

0771321912

4

Кадамджайский район

Тынчтык Абдикааров

0774807899

5

Кызыл-Кия

Салижан Шамшудинов

0557494494

6

Сулюкта

Оролбек Кучаров

0774553814

Нарынская область

1

Нарын

Р.Жанбоев

0700173675

2

Ат-Башинский район

Болот Жапаров,

Гулмайрам Жалгапова

0703121195,

0708450044

3

Нарынский район

Улан Исмаилов

0703568080

Джалал-Абадская область

1

Сузакский район

Уулжан Бостонова

0771090052

2

Ала-Букинский район

Махмуджан Муллакулов

0501170060

3

Токтогульский район

Руслан Сатылганов

0770429654

4

Тогуз-Тороуский район

Гулзар Абдыманбетова

0708451175

5

Базар-Коргонский район

Жанылай Акматова

0778747676

6

Джалал-Абад

Алмазбек Мирзабеков

0555056400

7

Таш-Кумыр

Бейше Касымбеков

0779455445

8

Кара-Куль

Болотбек Койчиев

0778620945

Таласская область

1

Таласский район

А.Кененсариева

0776611461

2

Бакай-Атинский район

Мундусбек Бейшекеев

0701008029

3

Кара-Бууринский район

Бектур Чукунов

0550049022

4

Манасский район

Бактыяр Муктарбеков

0703354820

5

Талас

Дариха Бердикеева

0701515577

Обособленные подразделения

1

УККН

Джамиля Мамбеталиева

0701257432

2

УККН-Юг

Санжар Алмазбеков

0557099900

3

СЭЗ «Бишкек»

Сайкал Карабалаева

0703151818

 

«При возникновении вопросов, в том числе по регистрации в новой системе, налогоплательщикам достаточно обратиться по номерам, чтобы оперативно получить необходимую и подробную информацию.
В случае неправомерных действий сотрудников, ответственных за предоставление информации, просим сообщить на телефон доверия ГНС: 0312613186», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, что с 1 июля плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров перешли на обязательное применение электронных счетов-фактур.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158654/
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