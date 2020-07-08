Запущены группы для консультаций по работе с электронными счетами-фактурами

Государственная налоговая служба создала специализированные группы в мессенджерах WhatsApp и Telegram для разъяснения принципов работы электронных счетов-фактур, введенных в Кыргызстане с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По их данным, с помощью мессенджеров плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров могут в режиме онлайн обращаться в территориальный налоговый орган по месту регистрации по всем возникшим вопросам применения ЭСФ.
Кроме того, ГНС сообщила номера телефонов сотрудников территориальных налоговых органов, ответственных за предоставление информации о работе информационной системы «Электронный счет-фактура». Список предоставлен для удобства предпринимателей, применяющих ЭСФ.
|
№
|
Наименование УГНС
|
ФИО
|
Контактные данные
|
Бишкек
|
1
|
Октябрьский район
|
Тоялы Шоконов
|
0502717171
|
2
|
Ленинский район
|
Рахим Бегалиев
|
0552523488
|
3
|
Свердловский район
|
Алмасбек Сабралиев
|
0552229780
|
4
|
Первомайский район
|
Абдыкадыр у. Мирлан
|
0706644144
|
Чуйская область
|
1
|
Токмак
|
Эльвира Орозалиева
|
0550723994
|
2
|
Аламединский район
|
Чынар Темирова
|
0700869680
|
3
|
Кеминский район
|
Гульмира Чудинова
|
0702982449
|
4
|
Иссык-Атинский район
|
Урмат Батыркулов
|
0556004700
|
5
|
Жайылский район
|
А.Омурзакова
|
0701313303
|
6
|
Московский район
|
Малика Оскомбаева
|
0555289355
|
7
|
Панфиловский район
|
Бек Турсункулов
|
0559886556
|
8
|
Сокулукский район
|
Нурлан Асанбаев
|
0704152233
|
9
|
Чуйский район
|
Айсулуу Омуркулова
|
0703907155
|
Иссык-Кульская область
|
1
|
Иссык-Кульский район
|
Нурия Исраилова
|
0701509159
|
2
|
Ак-Суйский район
|
Чолпон Сейталиева
|
0500388416
|
3
|
Тонский район
|
Наргиза Долумбекова
|
0703869787
|
4
|
Джети-Огузский район
|
Гульзат Ибраева
|
0707544983
|
5
|
Тюпский район
|
Нурсултан Асангазиев
|
0709411811
|
6
|
Каракол
|
Фатима Мадатбекова
|
0705157711
|
Ошская область
|
1
|
Алайский район
|
Бактыбек Топчубаев
|
0778134604
|
2
|
Чон-Алайский район
|
Умутай Орозова
|
0770130707
|
3
|
Араванский район
|
Сыргабек Мурзабеков
|
0551155456
|
4
|
Кара-Суйский район
|
Акматбек Айдаров
|
0558595000
|
5
|
Ноокатский район
|
Медербек Токтосунов
|
0502959517
|
6
|
Узгенский район
|
Азим Амиракулов
|
0777000152
|
7
|
Ош
|
Назира Кайназарова
|
0550590752
|
Баткенская область
|
1
|
Баткен
|
Каныбек у. Замирбек,
Шумкарбек Салиев
|
0777227132,
0777148181
|
2
|
Баткенский район
|
Султанбек Тиллабаев
|
0776460528
|
3
|
Лейлекский район
|
Сагынбек Наркозиев
|
0771321912
|
4
|
Кадамджайский район
|
Тынчтык Абдикааров
|
0774807899
|
5
|
Кызыл-Кия
|
Салижан Шамшудинов
|
0557494494
|
6
|
Сулюкта
|
Оролбек Кучаров
|
0774553814
|
Нарынская область
|
1
|
Нарын
|
Р.Жанбоев
|
0700173675
|
2
|
Ат-Башинский район
|
Болот Жапаров,
Гулмайрам Жалгапова
|
0703121195,
0708450044
|
3
|
Нарынский район
|
Улан Исмаилов
|
0703568080
|
Джалал-Абадская область
|
1
|
Сузакский район
|
Уулжан Бостонова
|
0771090052
|
2
|
Ала-Букинский район
|
Махмуджан Муллакулов
|
0501170060
|
3
|
Токтогульский район
|
Руслан Сатылганов
|
0770429654
|
4
|
Тогуз-Тороуский район
|
Гулзар Абдыманбетова
|
0708451175
|
5
|
Базар-Коргонский район
|
Жанылай Акматова
|
0778747676
|
6
|
Джалал-Абад
|
Алмазбек Мирзабеков
|
0555056400
|
7
|
Таш-Кумыр
|
Бейше Касымбеков
|
0779455445
|
8
|
Кара-Куль
|
Болотбек Койчиев
|
0778620945
|
Таласская область
|
1
|
Таласский район
|
А.Кененсариева
|
0776611461
|
2
|
Бакай-Атинский район
|
Мундусбек Бейшекеев
|
0701008029
|
3
|
Кара-Бууринский район
|
Бектур Чукунов
|
0550049022
|
4
|
Манасский район
|
Бактыяр Муктарбеков
|
0703354820
|
5
|
Талас
|
Дариха Бердикеева
|
0701515577
|
Обособленные подразделения
|
1
|
УККН
|
Джамиля Мамбеталиева
|
0701257432
|
2
|
УККН-Юг
|
Санжар Алмазбеков
|
0557099900
|
3
|
СЭЗ «Бишкек»
|
Сайкал Карабалаева
|
0703151818
«При возникновении вопросов, в том числе по регистрации в новой системе, налогоплательщикам достаточно обратиться по номерам, чтобы оперативно получить необходимую и подробную информацию.
В случае неправомерных действий сотрудников, ответственных за предоставление информации, просим сообщить на телефон доверия ГНС: 0312613186», — проинформировали в ведомстве.
Напомним, что с 1 июля плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров перешли на обязательное применение электронных счетов-фактур.