Запущены группы для консультаций по работе с электронными счетами-фактурами

Государственная налоговая служба создала специализированные группы в мессенджерах WhatsApp и Telegram для разъяснения принципов работы электронных счетов-фактур, введенных в Кыргызстане с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, с помощью мессенджеров плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров могут в режиме онлайн обращаться в территориальный налоговый орган по месту регистрации по всем возникшим вопросам применения ЭСФ.

Кроме того, ГНС сообщила номера телефонов сотрудников территориальных налоговых органов, ответственных за предоставление информации о работе информационной системы «Электронный счет-фактура». Список предоставлен для удобства предпринимателей, применяющих ЭСФ.

№ Наименование УГНС ФИО Контактные данные Бишкек 1 Октябрьский район Тоялы Шоконов 0502717171 2 Ленинский район Рахим Бегалиев 0552523488 3 Свердловский район Алмасбек Сабралиев 0552229780 4 Первомайский район Абдыкадыр у. Мирлан 0706644144 Чуйская область 1 Токмак Эльвира Орозалиева 0550723994 2 Аламединский район Чынар Темирова 0700869680 3 Кеминский район Гульмира Чудинова 0702982449 4 Иссык-Атинский район Урмат Батыркулов 0556004700 5 Жайылский район А.Омурзакова 0701313303 6 Московский район Малика Оскомбаева 0555289355 7 Панфиловский район Бек Турсункулов 0559886556 8 Сокулукский район Нурлан Асанбаев 0704152233 9 Чуйский район Айсулуу Омуркулова 0703907155 Иссык-Кульская область 1 Иссык-Кульский район Нурия Исраилова 0701509159 2 Ак-Суйский район Чолпон Сейталиева 0500388416 3 Тонский район Наргиза Долумбекова 0703869787 4 Джети-Огузский район Гульзат Ибраева 0707544983 5 Тюпский район Нурсултан Асангазиев 0709411811 6 Каракол Фатима Мадатбекова 0705157711 Ошская область 1 Алайский район Бактыбек Топчубаев 0778134604 2 Чон-Алайский район Умутай Орозова 0770130707 3 Араванский район Сыргабек Мурзабеков 0551155456 4 Кара-Суйский район Акматбек Айдаров 0558595000 5 Ноокатский район Медербек Токтосунов 0502959517 6 Узгенский район Азим Амиракулов 0777000152 7 Ош Назира Кайназарова 0550590752 Баткенская область 1 Баткен Каныбек у. Замирбек, Шумкарбек Салиев 0777227132, 0777148181 2 Баткенский район Султанбек Тиллабаев 0776460528 3 Лейлекский район Сагынбек Наркозиев 0771321912 4 Кадамджайский район Тынчтык Абдикааров 0774807899 5 Кызыл-Кия Салижан Шамшудинов 0557494494 6 Сулюкта Оролбек Кучаров 0774553814 Нарынская область 1 Нарын Р.Жанбоев 0700173675 2 Ат-Башинский район Болот Жапаров, Гулмайрам Жалгапова 0703121195, 0708450044 3 Нарынский район Улан Исмаилов 0703568080 Джалал-Абадская область 1 Сузакский район Уулжан Бостонова 0771090052 2 Ала-Букинский район Махмуджан Муллакулов 0501170060 3 Токтогульский район Руслан Сатылганов 0770429654 4 Тогуз-Тороуский район Гулзар Абдыманбетова 0708451175 5 Базар-Коргонский район Жанылай Акматова 0778747676 6 Джалал-Абад Алмазбек Мирзабеков 0555056400 7 Таш-Кумыр Бейше Касымбеков 0779455445 8 Кара-Куль Болотбек Койчиев 0778620945 Таласская область 1 Таласский район А.Кененсариева 0776611461 2 Бакай-Атинский район Мундусбек Бейшекеев 0701008029 3 Кара-Бууринский район Бектур Чукунов 0550049022 4 Манасский район Бактыяр Муктарбеков 0703354820 5 Талас Дариха Бердикеева 0701515577 Обособленные подразделения 1 УККН Джамиля Мамбеталиева 0701257432 2 УККН-Юг Санжар Алмазбеков 0557099900 3 СЭЗ «Бишкек» Сайкал Карабалаева 0703151818

«При возникновении вопросов, в том числе по регистрации в новой системе, налогоплательщикам достаточно обратиться по номерам, чтобы оперативно получить необходимую и подробную информацию.

В случае неправомерных действий сотрудников, ответственных за предоставление информации, просим сообщить на телефон доверия ГНС: 0312613186», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, что с 1 июля плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров перешли на обязательное применение электронных счетов-фактур.