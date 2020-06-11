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Экономика

В Кыргызстане могут ввести налог на роскошь

Сегодня обсуждается возможность введения в Кыргызстане налога на роскошь. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, концепция нового налога такова, что поступления должны направить на конкретные цели, а не просто направить в бюджет. Например, деньги могут направить на пополнение антикризисного фонда для поддержки субъектов предпринимательства.

«Были предложения по введению платы на тонировку передних стекол автомашин. Проект разработали, обсудили с министерствами и ведомствами, парламентом. Пришли к мнению, что введение тонировки нецелесообразно с точки зрения безопасности. Есть ряд аргументов правоохранительных органов, что это негативно повлияет на обеспечение безопасности и работу системы «Безопасный город», — заключил Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155700/
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