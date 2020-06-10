Проблемы дальнобойщиков на границе с Казахстаном: резкий комментарий чиновников

Экономическое противостояние с Казахстаном продолжается. Министерство экономики выступило с обращением, в котором напомнило: главы государств — членов ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания.
Однако проводимые казахстанской стороной мероприятия не соответствуют заявлению глав государств ЕАЭС.
Как показали итоги проведенного 3 июня выездного совещания на КПП «Ак-Тилек-автодорожный» и КПП «Карасу» с участием представителей делегаций КР и РК, со стороны Кыргызстана пропуск автотранспортных средств осуществляется в три раза быстрее.
Время простоя на границе, по данным водителей, при въезде в Республику Казахстан составляет от трех до четырех суток.
В ходе совещания казахстанская сторона признала, что скопление большегрузов происходит по их вине.
Кстати, решение о закрытии пяти из семи пунктов пропуска принято Казахстаном в одностороннем порядке.
В целом пропуск через КПП на кыргызско-казахской границе с марта по май снизился в 2,5 раза.
Очевидно, что казахстанская сторона под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует кыргызский экспорт.Министерство экономики Кыргызстана
В ведомстве указали, что на сегодня в розыске находится более 2 тысяч лжепредпринимателей, которые ввозили товары из Казахстана в Кыргызстан с нарушением правил торговли.
Факты зафиксированы соответствующими органами Кыргызстана, в том числе поставки казахстанскими экспортерами в адрес фиктивных предпринимателей.
«Следует отметить, что казахстанская сторона в феврале текущего года озвучила информацию о том, что 90 процентов грузов, следующих с территории Кыргызстана, ввозятся по несоответствующим документам. Несмотря на запрос о деталях каждого выявленного случая, на сегодня казахстанской стороной информация не предоставлена» , — говорится в сообщении Минэкономики КР.
Не было также предоставлено ни одного факта нарушений экспортного контроля в части провоза без разрешений химикатов, взрывчатых веществ, рентген-аппаратов, природного урана, патронов для оружия военного образца из Кыргызстана в Казахстан.
По данным Пограничной службы КР, нарушений не было зарегистрировано с 2017 года.
Кроме того, Министерство экономики КР отмечает недостоверность статистических данных Казахстана, которые показывают расхождения во взаимной торговле двух стран в 10 раз.
По официальным статистическим данным КР и Евразийской комиссии, в 2019 году экспорт Кыргызстана в Казахстан составил $337,5 миллиона.
А по данным Комитета по статистике РК, импорт Казахстана из Кыргызстана в 2019-м составил $251,9 миллиона. Расхождение в пользу КР составляет $85,6 миллиона.
Напомним, с конца мая Казахстан усилил контроль на кыргызско-казахской границе. В результате за несколько дней с кыргызской стороны скопились около 300 большегрузных машин, которые направлялись с товарами на рынок ЕАЭС.