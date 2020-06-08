Бизнесу рассказали, как будут работать новые системы фискализации налогов

Бизнесу презентованы внедряемые с 1 июля 2020 года новые системы в рамках фискализации налоговых процедур. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Темой для обсуждения стали внедрение компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур, особенности и преимущества новых систем, которые должны заработать в Кыргызстане. В частности, представители Налоговой службы и эксперты разъяснили участникам встречи принципы работы, особенности и преимущества автоматизированной системы управления автозаправочными станциями (АСУ АЗС) и электронных товаротранспортных накладных.

«Менее месяца остается до старта двух новых систем в сфере контроля за оборотом нефти и нефтепродуктов: с 1 июля по всей территории республики в обязательном порядке будут введены АСУ АЗС с дальнейшей интеграцией контрольно-кассовых машин онлайн и электронные товаротранспортные накладные (ЭТТН). Поэтому за оставшееся время все АЗС на территории Кыргызстана должны успеть до 1 июля установить необходимое оборудование и программное обеспечение. При этом выбор компании-установщика остается на усмотрение предпринимателей. В случае функционального несоответствия владельцам автозаправочных станций будет запрещена розничная продажа нефтепродуктов», — рассказали в ГНС.

Главной особенностью реализуемого проекта является то, что автоматизированная система исключит возможность заправки без оплаты и кассового чека, позволит отслеживать работу АЗС в режиме реального времени и поспособствует защите интересов добросовестных налогоплательщиков.

Сейчас на многих АЗС отсутствует интеграция ККМ с оборудованием, что открывает лазейки для отпуска нефтепродуктов в обход налогового учета.

«Пресечение подобных правонарушений увеличит поступления в бюджет КР. Согласно предварительным расчетам, после внедрения новых систем до конца 2020 года ожидаются дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет с рынка нефтепродуктов в размере порядка 400 миллионов сомов. Кроме того, внедрение АСУ приведет к прозрачности деятельности рынка нефтепродуктов, исключит правонарушения в части налогового законодательства со стороны нефтетрейдеров, будет способствовать цифровизации системы налогового учета и получению обширной аналитики», — заключили в ГНС.

Кроме того, состоялась презентация системы электронных товаротранспортных накладных. Она также должна заработать в Кыргызстане с 1 июля. Согласно требованиям, предприниматели, осуществляющие добычу, производство, импорт и реализацию нефти и нефтепродуктов, при отгрузках будут обязаны оформить электронные товаротранспортные накладные через информационную систему ГНС.

Так налоговая служба получит сведения о нефти и нефтепродукте, отправителе и получателе, а также другую необходимую информацию. Благодаря этой системе улучшится контроль за оборотом нефти и нефтепродуктов, будут защищены интересы налогоплательщиков и минимизируются проявления теневой экономики.