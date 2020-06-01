Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые меры поддержки

Вспышка коронавируса больно ударила по экономике Кыргызстана. В сегодняшних условиях бизнес просто не сможет встать на ноги без помощи государства. О том, какой должна быть поддержка, в интервью 24.kg рассказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

— В начале мая президент встречался с бизнесом. Вы были основным докладчиком от предпринимателей. Какие вопросы поднимали на встрече?

— Мы говорили о нашем впечатлении, отзывах бизнеса, о препятствиях, с которыми он столкнулся в связи с кризисом и ограничительными мерами, о предложениях бизнеса, как среднесрочного, так и долгосрочного характера. О нашей реакции на первый и второй пакеты антикризисных мер. И в целом о взаимодействии с правительством и госорганами.

— Чего конкретно хочет бизнес сейчас от государства?

— Наша ассоциация отметила необходимость предоставления более быстрых и ощутимых льгот, помощи бизнесу, особенно малому и среднему, в части освобождения от налогов и социальных отчислений. Ведь в первом пакете это в основном отсрочки, перенесение сроков, фискализации.

Это такие меры, которые хороши, конечно, но не дают ощутимой поддержки бизнесу. Поэтому мы призвали к более решительным мерам. Аскар Сыдыков

— А крупным предприятиям поддержка разве не нужна?

— Нужна. Но иного плана. Мы предложили оказывать административное содействие системообразующим предприятиям. В каждой отрасли есть крупнейшие предприятия, от которых во многом зависит успешность обслуживающих компаний. Если нам нужно как можно больше рабочих мест сохранить и преумножить, то надо где-то даже в режиме ручного управления помогать этим предприятиям. Решать бюрократические вопросы, где-то согласования, разрешения, пропуска и так далее.

— То есть не всегда поддержка должна заключаться в деньгах или налоговых каникулах?

— Абсолютно. Особенно в таких странах, как наша. Если на Западе или в развитых государствах все переведено в электронный формат и бюрократии меньше, то в таких странах, как наша, такая помощь в преодолении бюрократических препонов приобретает особое значение.

— Международный деловой совет особое внимание обращал на необходимость привлечения инвестиций. Как должна быть организована эта работа?

— Работа с потенциальными крупными инвесторами в менее затронутых кризисом отраслях должна быть адресной. Например, горнодобывающая отрасль, пищевая переработка, сельское хозяйство. Там прогнозируется рост, по крайней мере, сейчас, по предварительным данным.

Если есть возможность новых инвесторов туда привлечь, то нужно этому уделить особое внимание. Аскар Сыдыков

Иногда мы слышим, что предприниматели из соседних государств задумываются о переносе производственных мощностей. Почему бы не предложить нашу республику для этого? Тем более у нас есть статус ВСП+, который мы не в полной мере используем. Те же китайские и другие предприятия могли бы сюда приходить, открывать производства и экспортировать товары, пользуясь нашими преференциями.

— Насколько хорошо чиновники слышат бизнес?

— Мы не раз говорили, что надо построить постоянный открытый канал связи правительства с бизнес-ассоциациями. У нас до сих пор не налажена связь. Должна быть оперативная реакция, потому что доверие бизнеса и общества в целом во многом зависит от получения информации.

Во всем мы, бизнес и общество, должны понимать логику. Аскар Сыдыков

Если нам ее объяснят, может быть, мы согласимся с ограничительными мерами. Или предложим более действенные варианты решения проблемы, которые вводят ограничение и в то же время создают меньше трудностей. Надо работать сообща и по оперативным вопросам, и по стратегическим антикризисным мерам.

— И как отреагировал кабмин?

— Правительство, в частности, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев с пониманием отнесся. В ближайшее время обещал созвать Совет по развитию бизнеса и инвестициям. При кабмине есть такая площадка у нас. Мы надеемся, там подробно все это выскажем и обсудим.

— Если говорить о планах по восстановлению деловой активности, что МДС предлагает делать?

— По среднесрочным мерам мы предложили кардинальное снижение регулирования, снятие излишних бюрократических административных барьеров и установление понятных и простых правил игры для всего бизнеса.

У нас излишних процедур достаточно. Это препятствует ведению бизнеса. Аскар Сыдыков

Стоит рассмотреть возможность создания специальных экономических зон с льготным режимом и упрощенным регулированием для широкого спектра услуг. Сейчас СЭЗ настроены на производство. Но больше половины ВВП Кыргызстана составляют услуги, в экономических зонах их нет.

— Каждый раз бизнес дает все новые и новые идеи, а результат есть?

— Вообще, по всем нашим предложениям мы просили правительство дать объяснения. Мы собираем рекомендации, разрабатываем, а обратной связи нет. Вполне возможно, что какие-то наши предложения неприменимы, неэффективны, но тогда нам нужно просто это объяснить.

— Многие эксперты требуют от государства именно сейчас проводить реформы. Как вы относитесь к таким предложениям?

— Я согласен. Кризисное время дает хорошие возможности для реформ, и структурных, и отраслевых. В туризме где-то поддержать, в сфере малого и среднего бизнеса, обслуживания, услуг, на финансовом рынке.

Сейчас нам нужно всем вместе поработать над быстрыми и действенными реформами. Аскар Сыдыков

Надо реализовать те реформы, которые, может быть, мы хотели сделать, кабмин хотел сделать, но не мог, или где-то они были неудобными, непопулярными. Сейчас самое время их провести.