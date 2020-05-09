Международный валютный фонд выделил Кыргызстану еще $121,1 миллиона

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Кыргызстану экстренной помощи в рамках Инструмента ускоренного финансирования и Механизма ускоренного кредитования в размере $121,1 миллиона на преодоление последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Кыргызстане.

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Отмечается, что это второй экстренный кредит МВФ, предоставляемый республике. Экстренная поддержка МВФ призвана удовлетворить неотложную потребность в финансировании платежного баланса, укрепить уверенность и способствовать мобилизации поддержки со стороны доноров. Для обеспечения эффективного расходования предоставленных средств на преодоление кризиса официальные органы обязались укрепить правила государственных закупок.

В рамках Инструмента ускоренного финансирования (РФИ) Кыргызстан получит $80,7 миллиона и в рамках Механизма ускоренного кредитования (РКФ) — $40,4 миллиона. Эти средства пойдут на финансирование неотложных потребностей платежного баланса, возникших в результате пандемии COVID-19. В конце марта МВФ уже выделил республике $120,9 миллиона. После этого, 6 апреля 2020 года принято решение об удвоении годового размера экстренного финансирования, доступного в рамках «окна экзогенных шоков», предусмотренного РКФ, до 100 процентов квоты Кыргызстана в МВФ.

Благодаря такому дополнительному выделению средств общая сумма предоставленных Кыргызстану кредитных ресурсов на борьбу с пандемией COVID-19 составляет $242 миллиона.

«Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по кыргызстанской экономике, обострив и без того неотложные потребности платежного баланса. Все отрасли столкнулись с серьезными трудностями, при этом принимаются меры по прекращению распространения вируса. Принимая во внимание беспрецедентно высокую степень неопределенности, ожидается, что предоставляемая МВФ экстренная поддержка в рамках Инструмента ускоренного финансирования и Механизма ускоренного кредитования будет способствовать финансированию мер по устранению ущерба, нанесенного здравоохранению и экономике, укреплению уверенности и мобилизации поддержки со стороны доноров», — отметил после заседания исполнительного совета заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан.

В МВф уверены, что для ликвидации сохраняющегося дефицита платежного баланса и облегчения бремени, связанного с проведением необходимых корректировок, необходимо неотложно привлечь дополнительную помощь со стороны доноров.

«В этой связи мы приветствуем намерение официальных органов обратиться с запросом в рамках Инициативы по приостановке выплат в счет обслуживания долга, поддержанной Группой двадцати и Парижским клубом, и потратить высвободившиеся средства на меры по преодолению последствий COVID-19 в секторе здравоохранения или в экономике. Мы приветствуем уже утвержденный официальными властями план чрезвычайных мер в сфере здравоохранения и первоначальный план экономических мер с целью устранения ущерба, нанесенного здравоохранению и экономике, а также готовящийся второй, более крупный пакет мер», — заключил Тао Чжан.

Отмечено, что для обеспечения эффективного расходования предоставленных средств на преодоление кризиса официальные органы страны укрепят правила государственных закупок путем опубликования документов, подтверждающих фактическую поставку, наряду с названием компаний, которым был присужден контракт, и их бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) в отношении всех контрактов на государственные закупки.