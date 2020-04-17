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Экономика

Нацбанк: Предложение депутатов о закрытии обменок нам не поступало

«Законопроект депутатов о закрытии обменных бюро в Национальный банк не поступало», — сообщили журналистам в пресс-службе НБ КР.

В Нацбанке отметили, что в 2019 году и I квартале 2020-го провели 89 и 15 проверок обменных бюро на соблюдение ими законодательства и выявление безлицензионной деятельности. В 2019 году по выявленным нарушениям выдали 294 предписания, 5 предупреждений, 15 писем о временном приостановлении лицензии. Отозваны лицензии трех обменных бюро.

В 2020 году направили 50 предписаний, 8 предупреждений, 10 писем о временном приостановлении лицензии, одно обменное бюро оштрафовали.

«Законопроект о закрытии обменных бюро разработан группой депутатов Жогорку Кенеша и не является инициативой Национального банка. К нам он еще не поступил для рассмотрения. Как только документ поступит, его изучат», — прокомментировали в Национальном банке.

В НБ КР отметили, что еще в 2015 году инициировали законопроект, предусматривающий прекращение деятельности обменных бюро. Но по результатам общественного обсуждения и согласования с министерствами и ведомствами инициативу не поддержали.

Группа депутатов Жогорку Кенеша вынесла на общественное обсуждение законопроект о закрытии обменок для усиления надзора за валютным рынком страны. Право проводить обменные операции с наличной иностранной валютой предлагают оставить только банкам, кредитным союзам, микрофинансовым и микрокредитным компаниям, у которых есть лицензии на данные операции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150380/
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