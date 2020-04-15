Пандемия коронавируса. Что ждет экономику Кыргызстана

Пандемия коронавируса так или иначе затронула практически все страны мира. Прогнозы по развитию экономики Кыргызстана в кризисных условиях неутешительны. Ждать ее быстрого восстановления не приходится.

24.kg собрало оценку ситуации по республике от ведущих мировых финансовых институтов. Все они сходятся во мнении, что Кыргызстан ждет падение ВВП и рост цен. К тому же в каждом прогнозе есть оговорка: если карантин продлится, то нас ждет ухудшение обстановки.

Нас ждет рецессия

Специалисты Всемирного банка отмечают, что воздействие, оказываемое коронавирусной пандемией на рост в регионе Европы и Центральной Азии, зависит от того, как будет развиваться ситуация. А она меняется очень быстро.

Вполне вероятно, что в 2020 году страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны региона впадут в рецессию.

Согласно разработанным экспертами ВБ сценариям, в 2020-м из-за эпидемии коронавируса в регионе наступит экономический спад. Его величина составит от −4,4 до −2,8 процента. После экономика вновь начнет расти. Но произойдет этого благодаря принимаемым мерам, постепенному восстановлению мировых цен на сырье и оживлению торговли.

Прогнозируется, что рост реального ВВП снизится до 0,4 процента из-за водействия коронавируса.

Скажется на Кыргызстане падение экономики России и цен на нефть. Ожидается, что уровень добычи золота останется на уровне 2019 года. Сокращение добычи металла на Кумторе компенсирует запуск проекта «Джеруй».

Цены могут вырасти на 10 процентов. Это станет отражением перебоев с поставками продуктов, обесценивания сома и расширения фискальной политики.

Прогнозируется увеличение уровня бедности до 19,1 процента населения.

«Более высокая инфляция и низкая заработная плата, замедление хозяйственной деятельности и снижение занятости, сокращение денежных переводов, сниженные доходы от продажи сельхозпродукции и риски срыва весенних полевых работ могут способствовать росту бедности», — отмечают специалисты Всемирного банка.

Если вспышка коронавируса затянется, то реальный ВВП Кыргызстана снизится на 2 процента по итогам года. В краткосрочной перспективе закрытие границы с Китаем может иметь серьезные негативные последствия для малого и среднего бизнеса.

В среднесрочной перспективе экономические показатели Кыргызстана будут зависеть от основных торговых партнеров республики.

Золото сыграет свою роль

По мнению экономистов Евразийского банка развития, фактором, сдерживающим развитие экономики Кыргызстана, станет сниженный объем производства золота на руднике «Кумтор». Кроме того, негативные последствия распространения коронавируса приведут к ослаблению внешнего спроса и ограничению производственных показателей реального сектора Кыргызстана.

Международная финансовая помощь стране создаст дополнительные возможности для фискальных маневров в поддержке экономики.

Неопределенность внешнеэкономических условий остается высокой. С одной стороны заключение первой фазы соглашения между США и Китаем снизило риск рецессии в мире. С другой — распространение коронавируса может нивелировать позитивный эффект от наметившегося прогресса в урегулировании торгового конфликта. Базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает постепенную стабилизацию в течение года эпидемической ситуации, которая все же станет причиной снижения экономической активности в мире.

По прогнозам ЕАБР, в 2020 году рост ВВП КР замедлится до 3 процентов, а инфляция составит 5,5 процента.

«Введение режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса ограничит активность в секторе услуг, в первую очередь предприятий торговли, гостиничного бизнеса, транспортных компаний. Базовый сценарий предполагает, что негативные последствия будут иметь временный характер и не повлекут за собой развития вторичных эффектов», — отмечают экономисты ЕАБР.

В краткосрочном периоде преобладают риски сдержанной экономической активности. Но в ЕАБР ожидают, что негативные эффекты из-за пандемии коронавируса будут сосредоточены на стороне спроса и не окажут существенного влияния на производственный потенциал. В противном случае последствия для экономики Кыргызстана могут быть более продолжительными и серьезными.

Рисков очень много

Постоянный представитель Международного валютного фонда Тигран Погосян в интервью 24.kg отметил, что негативное влияние на кыргызскую экономику будет выражаться в сокращении поступлений в бюджет из-за закрытых границ и ослабления экономической активности, сокращения объемов денежных переводов из России и ростом расходов на здравоохранение.

Исходя из предположения о завершении кризиса в июне, шок COVID-19 приведет к замедлению реального роста ВВП до 0,4 процента в 2020 году.

Средний показатель инфляции до 11 процентов, увеличится дефицит счета текущих операций платежного баланса до 14,5 процента ВВП и дефицит бюджета до 8 процентов ВВП.

«Прогнозирование характеризуется беспрецедентным уровнем неопределенности. Существует много рисков ухудшения положения, в том числе риск того, что кризис затянется», — подчеркнул Тигран Погосян.

Нужно решить проблемы с торговлей

Для поддержания экономического роста Кыргызстан должен решить проблемы с COVID-19 и сбоями в торговле. Об этом говорится в новом «Обзоре развития Азии — 2020» Азиатского банка развития. В банке прогнозируют замедление экономики КР, как и у основных торговых партнеров республики. Но ожидается, что рост восстановится в 2021-м, так как вырастет экспорт золота.

По прогнозам рост экономики республики в 2020 году замедлится до 4 процентов.

Если вспышка COVID-19 усилится и закрытие границ продолжится, рост может замедлиться еще больше. Среднегодовой уровень инфляции вырастет до 3,5 процента в 2020-м. Это произойдет из-за повышения цен на продукты и непродовольственные товары. Он может ускориться из-за закрытия границ и понижения обменного курса сома относительно доллара США.

В отчете АБР отмечают, что Кыргызстан должен продолжить содействие развитию и решать проблемы бедности в отстающих регионах, чтобы способствовать более высокому и инклюзивному экономическому росту.