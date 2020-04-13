Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ

Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ряд международных партнеров обратились к МВФ с просьбой принять антикоррупционные меры в рамках оказания помощи ряду стран, включая Кыргызстан, для смягчения экономических последствий COVID-19. Об этом сообщается в письме организации.

Как отмечается, МВФ играет ведущую роль в смягчении экономических последствий COVID-19 и взял на себя обязательство направить свои кредитные ресурсы в размере $1 триллиона на эти цели. Более 90 стран уже обратились с просьбой об оказании чрезвычайной помощи, в том числе в рамках программ быстрого кредитования (RCF), быстрого финансирования (RFI) и Фонда поддержки и ликвидации последствий катастроф (CCRT). Все три программы характеризуются своей скоростью и гибкостью, а также ограниченной прозрачностью и условиями.

Как сообщает Transparency International, основываясь на общедоступной информации о программах уже утвержденных МВФ, есть серьезные опасения, что в них отсутствуют даже минимальные

антикоррупционные меры.

27 марта Исполнительный совет МВФ утвердил выделение Кыргызской Республике $120,9 миллиона для борьбы с пандемией COVID-19. В общедоступных материалах, связанных с этим решением, удалось найти только одно обязательство правительства по борьбе с коррупцией.

«Для обеспечения качества неотложных расходов в секторе здравоохранения власти обязуются обеспечить постаудиторскую проверку закупок срочно необходимых предметов медицинского назначения Счетной палатой, результаты которой будут опубликованы на веб-сайте Министерства финансов», — приводится пример в письме.

«Эта единственная мера крайне недостаточна в свете проблем, отмеченных МВФ в обзоре страны в рамках статьи IV в июле 2019 года», — отмечает организация.

Transparency International подчеркивает необходимость принятия мер для обеспечения прозрачного и подотчетного использования полученных от МВФ средств для снижения риска их нецелевого использования и коррупции.

В частности, организация рекомендует МВФ:

четко сформулировать и продемонстрировать приверженность борьбе с коррупцией;

обеспечить прозрачность государственных закупок;

ввести требование о проведении внешнего и внутреннего аудитов;

внедрить существующие механизмы противодействия коррупции и отмыванию денег.

«Мы верим, что МВФ серьезно отнесется к данным вопросам и поддержит страны-участники в уделении должного внимания и ресурсов, где это возможно, для поддержки важнейших мер по обеспечению прозрачности и подотчетности», — отмечается в письме.