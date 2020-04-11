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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Потери бюджета Кыргызстана до конца года превысят 30 миллиардов сомов

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева заявила сегодня на брифинге, что в республике сложилась неблагоприятная экономическая ситуация из-за пандемии коронавируса.

По ее словам, на сегодня практически весь бизнес приостановил деятельность. «Это на значительном уровне отражается на исполнении бюджета. Идет выпадение по доходной части республиканского бюджета, по итогам года оно может составить более чем 30 миллиардов сомов», — сообщила глава Минфина.

Она добавила, что расходы республиканского бюджета могут увеличиться за счет дополнительных расходов, связанных с мероприятиями по борьбе с глобальной пандемией COVID-19.

В Кыргызстане на сегодня 339 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 44 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149840/
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