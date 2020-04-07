На руднике «Кумтор» в 2019 году произвели более 18,6 тонны золота

В 2019 году на руднике «Кумтор» произвели 600 тысяч 201 унцию (1 унция = 31,10348 грамма), или 18 тысяч 668,35 килограмма, золота. Об этом сообщила «Центерра Голд», подведя итоги работы в прошлом году.

Объем реализованной продукции составил 600 тысяч 231 унцию, или 18 тысяч 669,28 килограмма. Общая выручка от реализации по итогам года составила $827,5 миллиона. За год перечислено налогов и обязательных платежей на сумму более 14,8 миллиарда сомов.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в городе Кара-Балте, как это предусмотрено договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в КР и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

Информация о COVID-19

«Центерра» уделяет первостепенное внимание вопросам здоровья, безопасности и благополучия своих сотрудников, лиц, работающих по контракту, местных жителей, а также других заинтересованных лиц. Эти вопросы приобрели особую актуальность в ситуации распространения вируса COVID-19. До сих пор компания не сталкивалась ни с одним случаем срыва каких-либо из ведущихся ею работ или сбоя во всей цепочке материально-технического снабжения.

Предприятия «Кумтор» и «Маунт Миллиган» пока работают (в случае «Кумтора» при поддержке правительства Кыргызстана). На каждом из наших объектов проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вируса COVID-19 и обеспечению безопасности наших сотрудников, лиц, работающих по контракту, местных жителей, а также других заинтересованных лиц.

Компания «Центерра» предпринимает следующие меры по обеспечению сотрудников точной информацией, предупреждению их заражения и сокращению потенциальных путей инфицирования вирусом COVID-19:

Противодействие пандемии и возникновению кризисной ситуации: в начале марта заработала международная группа по противодействию кризисной ситуации. Она сформирована из представителей руководства компании и региональных объектов и возглавляет деятельность «Центерры» по противодействию кризисной ситуации на всех ее объектах, расположенных в разных точках земного шара, и осуществляет разработанный компанией план противодействия пандемии, который включает в себя также антикризисные планы действий, составленные на местах.

Медицинская и психологическая поддержка: «Центерра» продолжает разъяснительную работу по вопросам распространения вируса COVID-19, а также осуществляет профилактические мероприятия, поддерживая регулярную связь с сотрудниками. Она требует от сотрудников руководящего звена проявлять сочувствие и оказывать моральную поддержку работникам, тревожащимся как о своем благополучии, так и благополучии семей. При появлении признаков нездоровья и гриппозных симптомов каждому сотруднику рекомендуют оставаться дома. Компания проверяет температуру у своих сотрудников с применением бесконтактных термометров и запрашивает сведения о состоянии здоровья у каждого лица, въезжающего на территорию любого из ее объектов. Установлен обязательный порядок действий в тех случаях, когда возникает необходимость в изоляции с последующим удалением с территории объектов всех лиц, у которых проявляются симптомы, сходные при заражении вирусом COVID-19.

Гигиена труда. На всех объектах усилена уборка мест массового скопления людей, где происходят наиболее интенсивные контакты сотрудников, а также обработка всех поверхностей, находящихся в наиболее частом контакте с людьми. Ужесточены санитарно-гигиенические требования к хранению продуктов питания и приготовлению пищи на тех объектах компании, которые имеют жилые помещения на своей территории.

Работа в дистанционном режиме. Как отмечено выше, в целях внедрения режима социального дистанцирования своих сотрудников компания временно закрыла центральный и региональные офисы и на всех разбросанных по разным странам производственных объектах ввела гибкий режим работы. Тем сотрудникам, у кого есть возможность работать дома, рекомендовали работать именно в таком режиме. Придерживаясь принципов разумного социального дистанцирования своих сотрудников, компания перешла к проведению совещаний с использованием электронных средств связи.

Ограничения в передвижении сотрудников и возможностей посещения объектов. Компания перешла к политике запрета на передвижение своих сотрудников. Во исполнение требований органов здравоохранения лица, недавно вернувшиеся из служебных командировок или не связанных с работой поездок, соблюдают режим самоизоляции сроком 14 суток. Кроме того, на всех производственных объектах ввели запрет на их посещение посторонними лицами: этот запрет распространяется на посещение как действующих предприятий, так и строящихся или находящихся на консервации объектов.

В дополнение к вышеперечисленным профилактическим мерам производственные предприятия компании активно проверяют надежность всей цепочки их материально-технического снабжения, производят увеличение ключевых товарно-материальных запасов и разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств в целях обеспечения их непрерывной работы. Компания отмечает, что ситуация отличается крайней нестабильностью и быстро изменяется. Поэтому осуществляемые ей меры являются результатом глубокого анализа, актуального на данный момент, но могут корректироваться и пересматриваться по мере необходимости с учетом рекомендаций органов здравоохранения и государственных ведомств.

Разведочно-оценочные работы

В IV квартале 2019 года продолжались работы по разведочному бурению, в ходе которых методом алмазного бурения пробурили 72 скважины общей протяженностью 17 тысяч 777 метров. В том числе 3 тысячи 202 метра методом уплотняющего бурения в зоне «хоккейная клюшка». А также четыре скважины методом обратной циркуляции общей протяженностью 691 метр.

Задача разведочных буровых работ — выявление приповерхностных зон минерализации в целях обнаружения дополнительных ресурсов для добычи открытым способом на северо-восточном борту центрального карьера, в коридоре между центральным и юго-западным карьерами, а также на флангах северо-восточной рабочей зоны.

Проводилась и аэромагнитная геофизическая съемка как внутри лицензионной территории «Кумтора», так и за ее пределами.

Полный перечень результатов буровых работ, местонахождение буровых скважин и план-карта рудника «Кумтор» размещены в Системе электронного поиска и анализа информации (SEDAR) www.sedar.com и доступны на сайте компании: www.centerragold.com.

Финансы

В 2019-м «Кумтор» показал рост доходов и прибылей по сравнению с предыдущим годом на 25 и 38 процентов. Это связано с увеличением объемов реализации продукции, повышением цен реализации и снижением себестоимости единицы продукции благодаря переработке руды с более высоким содержанием золота и более высоким процентом извлечения.

Операционный денежный поток в 2019 году превысил показатель предыдущего года на $85,3 миллиона благодаря более высокой цене реализации, увеличившемуся объему реализации продукции и более высоким счетам, подлежащим оплате.

Производство

В 2019 году «Кумтор» осуществлял горные работы на участке № 19, а также занимался вскрышей и удалением льда на участке № 20.

Общий объем горных работ, включая удаление пустой породы и добычу руды, по итогам 2019-го составил 156,4 миллиона тонн, тогда как в 2018 году показатель составил 180,3 миллиона тонн. Это вызвано в основном неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на готовность грузового и экскаваторного парка, а также приостановкой горных работ в декабре 2019-го.

В 2019 году объем производства золота на «Кумторе» составил 600 тысяч 201 унцию, тогда как в 2018-м — 534 тысячи 563 унции.

Рост связан с тем обстоятельством, что на фабричную переработку шла более богатая руда с участков № 18 и № 19, имеющая более высокий процент извлечения металла.

В 2019-м среднее содержание золота в поставляемой на фабрику руде составляло 3,7 грамма на тонну, а процент извлечения — 83,5, а в 2018 году — 3,3 грамма на тонну и 79,3.

Расходы на горные работы, включая капитализацию вскрышных работ

По итогам 2019 года этот показатель составил $197,6 млн, тогда как в 2018-м он составлял $211,1 млн. Расходы на проведение горных работ снизились вследствие сокращения объемов горных работ, вызванного приостановкой горных работ в декабре 2019-го и неблагоприятными погодными условиями в течение лета. Эти факторы привели к сокращению расходов на приобретение дизельного топлива, что отчасти было нивелировано ростом расходов на приобретение запасных частей.

Расходы на фабричную переработку

По итогам 2019 года расходы на фабричную переработку составили $71,6 миллиона против $67,3 миллиона в 2018-м. Рост связан с повышением расходов на переработку с использованием углерода, расходами, связанными с остановкой на плановое комплексное техническое обслуживание оборудования (не состоявшееся в 2018 году), и ростом расходов на закупку абразивного материала и цианида в связи с переработкой руды более твердого типа.

Расходы на содержание рудника

По итогам 2019 года расходы на содержание рудника составили в целом $49 миллионов, тогда как в 2018-м — $51,7 миллиона. Это вызвано, главным образом, уменьшением числа сотрудников подрядных организаций, находящихся на руднике, и сокращением закупок для обеспечения нужд лагеря.

Производственные издержки в перерасчете на унцию реализованной продукции В 2019 году показатель составил $381 по сравнению с $394 в 2018-м благодаря одинаковому процентному росту объемов реализации золота и себестоимости реализованной продукции.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов

Они на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции, куда не входит налог на валовой доход, в 2019 году составили $598 на унцию против $694 в 2018-м.

Сокращение связано в первую очередь с увеличением объемов реализации золота и сокращением капитализации вскрышных работ в результате приостановки горных работ и досрочным прекращением капитализации вскрышных работ на участке № 19 по сравнению с 2018 годом (на участке № 18). С учетом же налога на валовой доход показатель по итогам 2019-го составил $792 на унцию против $869 на унцию в 2018 году.

Вклад «Кумтора» в виде налогов и обязательных платежей в 2019 году



Платежи на территории Кыргызстана

В 2019 году они (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочие) превысили $366,899 миллиона.

Всего за период работы компании с 1994 по 2019 год выплаты на территории Кыргызстана превысили $4 миллиарда 141 миллион.

Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызстана

По предварительным данным Национального статистического комитета КР:

● доля «Кумтора» в ВВП Кыргызстана в 2019 году составила 9,8 процента;

● доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства — 20,8 процента.

Комментарий

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри подчеркнул: «Мы крайне заинтересованы в том, чтобы разобраться с обстоятельствами, приведшими к тяжким несчастным случаям, которые произошли на «Кумторе» в декабре 2019-го и феврале 2020 года, чтобы принять все необходимые меры по предотвращению подобных инцидентов в дальнейшем. Мы будем твердо придерживаться своего решения сделать так, чтобы каждый сотрудник мог трудиться на наших предприятиях, не опасаясь за жизнь и здоровье и в уверенности, что вернется домой живым и здоровым, каждый день без единого исключения. Для нас нет более важной задачи, чем эта».

Для «Кумтора» это был еще один успешный год, в котором он превысил плановые производственные показатели. Скотт Перри

«Так, объем производства золота составил 600 тысяч 201 унцию, при этом совокупные расходы на поддержание основных фондов составили $598 на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции — то есть они меньше даже нижнего предела, установленного для совокупных расходов на поддержание основных фондов», — отметил Скотт Перри.

«За минувшие полтора года мы вложили немало средств в разведочное бурение на «Кумторе». На конец года мы видим полученные результаты: так, измеренные и исчисленные ресурсы карьера увеличились на 3,3 миллиона унций в руде и составили 6,3 миллиона унций в руде; объем предварительно оцененных ресурсов карьера возрос на 1,2 миллиона унций в руде и достиг 1,4 миллиона унций в руде. В настоящее время мы вносим корректировки в действующий операционный план рудника и во второй половине 2020 года планируем опубликовать обновленный технический отчет», — отметил президент «Центерры».

«Сегодня в ситуации распространения вируса COVID-19 вопрос безопасности наших сотрудников остается для нас первоочередной задачей, и мы действуем в соответствии с самой свежей информацией по этому вопросу. Для обеспечения необходимой социальной изоляции наших сотрудников компания временно закрыла свой головной офис в Торонто, а также региональные офисы в городах Бишкеке (Кыргызская Республика), Принс Джордж (Британская Колумбия) и Анкаре (Турция) и попросила персонал перейти на удаленный режим работы», — заявил Скотт Перри.

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Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызской Республике, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. Всего с начала промышленного производства в мае 1997 года по 31 декабря 2019-го на «Кумторе» произведено порядка 12,6 миллиона унций золота.

«Кумтор Голд Компани» несет отвественность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

«Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания, которая занимается разработкой, развитием, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других рынках мира и один из крупнейших западных производителей золота в Центральной Азии. «Центерра» имеет два основных актива — рудник «Кумтор» в Кыргызской Республике и рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия, Канаде, и сейчас запустила третье золоторудное предприятие, на 100 процентов принадлежажий ей рудник «Оксут» в Турции.

Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызская Республика, через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 миллионо 401 тысяча 766 акций. На 7 апреля 2020 года стоимость пакета акций Кыргызстана превысила $490 миллионов.

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам IV квартала и 2019 года доступна на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg