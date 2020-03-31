Тигран Погосян о помощи МВФ и влиянии коронавируса на экономику Кыргызстана

Международный валютный фонд предоставил Кыргызстану средства для борьбы с коронавирусом. Наша страна стала первой, кто получил такую помощь. В интервью 24.kg постоянный представитель Международного валютного фонда в Кыргызстане Тигран Погосян рассказал, почему мы получили займ. Кроме того, он дал рекомендации по дальнейшей экономической политике республики.

— Расскажите подробнее о той помощи, которую МВФ согласился оказать Кыргызстану.

— Это экстренный кредит, не требующий выполнения каких-либо условий целевого использования средств на определенные расходы. Сумма ограничена 50 процентами квоты Кыргызстана в МВФ, которая составляет 88,8 миллиона СДР (эквивалент $120,9 миллиона на момент предоставления).

— Обычно процедуры выделения средств — достаточно длительный процесс. Но в этот раз решение принимается очень быстро. С чем связана такая спешка?

— Быстрота, с которой было принято решение, объясняется необходимостью быстрого реагирования на кризис беспрецедентной тяжести в здравоохранении и экономике. Кыргызская Республика была в числе первых стран, отправивших запрос, и команды МВФ в Бишкеке и Вашингтоне быстро отреагировали на него.

— Это единовременная помощь или возможны дополнительные транши при необходимости?

— Это единовременная выплата. МВФ также имеет другие инструменты, которые помогают странам преодолеть более длительные потрясения. Эти инструменты способствуют реализации структурных реформ и включают определенные условия. Если власти обратятся за дополнительной поддержкой в рамках данных инструментов, мы ответим на их запрос как можно быстро.

— Поддержка МВФ Кыргызстана будет касаться только финансирования выпадений из бюджета или возможна помощь в приобретении необходимого оборудования для сферы здравоохранения?

— Поддержка МВФ будет направлена на покрытие финансового разрыва бюджета и может быть направлена на расходы системы здравоохранения.

— Кто и как будет контролировать целевое расходование средств?

— В своем письме о намерениях власти изложили процедуры обеспечения надлежащего использования финансовой поддержки. Закупка остро необходимых предметов медицинского назначения в последующем будет подвергнута аудиту, результаты которого будут опубликованы на сайте Министерства финансов.

— Есть ли у МВФ подсчеты, насколько сильно коронавирус ударит по мировому ВВП и по экономике стран региона Центральной Азии?

— МВФ пересматривает свою оценку влияния кризиса на мировую экономику каждый день. Мы ожидаем рецессию в большинстве крупнейших экономик в 2020 году и серьезное замедление роста во многих других странах. Мы опубликуем свой прогноз «Перспективы развития мировой экономики» в середине апреля, но он будет характеризоваться беспрецедентным уровнем неопределенности.

— Насколько ощутимыми могут быть потери для Кыргызстана? Можете назвать конкретные цифры по падению ВВП, торговле, недобору налогов?

— Негативное влияние на кыргызскую экономику будет выражаться в сокращении поступлений в бюджет в связи с закрытием границ и ослаблением экономической активности, сокращением объемов денежных переводов из России вследствие снижения цен на нефть и ростом расходов на здравоохранение.

Исходя из предположения о завершении кризиса в июне, мы считаем, что шок COVID-19 приведет к замедлению реального роста ВВП до 0,4 процента в 2020 году. Тигран Погосян

Кроме того, повысится средний показатель инфляции до 11 процентов, увеличится дефицит счета текущих операций платежного баланса до 14,5 процента ВВП и дефицит бюджета до 8 процентов ВВП. Прогнозирование характеризуется беспрецедентным уровнем неопределенности. Существует много рисков ухудшения положения, в том числе риск того, что кризис затянется.

— Из-за коронавируса и волатильности на валютном рынке на фоне падения цен на нефть снизился курс нацвалюты КР. У Кыргызстана могут быть сложности с выплатой внешнего долга. Может ли МВФ списать долг Кыргызстана или пролонгировать его?

— Ослабление обменного курса помогло экономике справиться с внешними потрясениями и позволило НБ КР сохранить международные резервы. Наша совместная со Всемирным банком оценка устойчивости государственного долга показывает, что вероятность кризиса долговой ситуации умеренная. В настоящее время не существует инициатив по многосторонней реструктуризации долга, и МВФ не проводил таких обсуждений с кыргызскими властями.

— Какие полезные уроки может извлечь правительство КР из сегодняшней ситуации?

— У нас есть рекомендации относительно экономической политики. Необходимо продолжить политику гибкого обменного курса и проводить денежно-кредитную политику, реагирующую на изменения экономических данных с учетом существенного уровня неопределенности. Стоит вернуть уровень инфляции к целевым показателям 5-7 процентов в 2021 году. В срочном порядке необходимо изыскать донорское финансирование для устранения остающегося разрыва в платежном балансе и облегчения бремени корректировки экономики к новой реальности.

Кроме того, нужно быть готовым предоставить ликвидные средства финансовой системе, обеспечивая при этом наличие прозрачной информации о залоговом обеспечении.

Стоит обеспечить покрытие растущего бюджетного дефицита при условии мобилизации достаточного объема финансовых средств и разработать план сокращения дефицита до уровня ниже 3 процентов ВВП после окончания кризиса. Необходимо использовать банковский капитал и ликвидные резервы для покрытия кредитных потерь и недостатка ликвидности, и как только эти резервы будут исчерпаны, проявить гибкость в отношении сроков возвращения капитала и ликвидности до уровня, превышающего необходимый минимум.