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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений

«Целесообразно принять ряд решений, чтобы не допустить расшатывания внутреннего рынка ЕАЭС из-за введения нашими странами односторонних запретов и ограничений», — заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович сегодня на видеоконференции.

Как передает пресс-служба ЕЭК, выработка мер борьбы c коронавирусом стала основной темой повестки дня внеочередного заседания совета комиссии. С учетом сложной эпидемиологической обстановки во всех странах оно прошло в формате видеоконференции.

Михаил Мясникович отметил, что в странах союза «пока не наблюдается стабилизации заболеваемости коронавирусом. Есть проблемы в работе производственных и денежно-кредитных сфер». Он подчеркнул, что госорганы стран ЕАЭС принимают системные и оперативные решения. Коллегия ЕЭК мониторит ситуацию, направила в страны союза обзор необходимых мер, внесла определенные рекомендации.

«Целесообразно принять ряд решений, чтобы не допустить расшатывания внутреннего рынка. Соответствующие документы приняты коллегией ЕЭК и направлены членам совета. Это вынужденная мера, которая находится в правовом поле Евразийского экономического союза. Предложены, в частности, ограничения вывоза за пределы ЕАЭС определенных товаров, которые крайне нужны гражданам входящих в него стран на внутреннем рынке. Планируется предоставить некоторые льготы по импорту социально значимых потребительских товаров. Сегодня союз проверяется на прочность. Решения должны быть согласованные. Иного не может быть», — подчеркнул Михаил Мясникович.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148014/
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25 марта, среда
19:35
Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка...
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