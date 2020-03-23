ЧС в Кыргызстане. Показания электросчетчиков принимаются только онлайн

Показания электросчетчиков будут приниматься только через SMS или WhatsApp. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

По ее данным, номер телефона инспектора вашего участка можно уточнить в круглосуточном кол-центре ОАО «Северэлектро» по номерам 1209, 0772001209, 702001209 и 0556001209.

Показания будут приниматься с 28-го числа каждого месяца.

Если показания не будут поданы, счет-извещение выпишут по среднемесячному потреблению за предыдущий месяц. Счета будут откорректированы при снятии показаний в следующем месяце.

ОАО «Северэлектро» просит отнестись с пониманием к принятым мерам и производить оплату дистанционно через электронные кошельки и платежные терминалы.