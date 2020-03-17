Итоги февраля. Рост экономики вопреки всему

После спада за последние шесть месяцев в феврале 2020-го экономика Кыргызстана ожила. Рост ВВП ускорился. Однако эксперты советуют пока не радоваться, ведь связано это только с хорошими темпами добычи золота. Плюс пока еще не оценивались последствия мероприятий, связанных с коронавирусом.

Неожиданный рост

По итогам января-февраля этого года ВВП страны составил 69 миллиардов 31,2 миллиона сомов.

По итогам двух месяцев года экономика республики выросла на 4,3 процента.

По сравнению с первым месяцем 2020-го рост ВВП ускорился сразу на 2,5 процента.

Его обеспечили промышленность, строительство, сельское хозяйство и сфера услуг. Рост отраслей товарного производства, в отличие от января-февраля 2019 года, составил 6,9 процента, а отраслей, оказывающих услуги, — 2,4 процента.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (49,7 процента), оставаясь на уровне прошлого года. Зато доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 3 процента — до 37,3 процента. Доля промышленности составила 25,5 процента, что выше 2019-го на 3,3 процента.

Доля сельского хозяйства уменьшилась на 0,1 процента — до 7,5 процента, доля строительства снизилась на 0,2 процента — до 4,3 процента.

Снова спасают швейники

Интересно, что, как только в Кыргызстане падают объемы добычи золота, сразу виден вклад в развитие экономики швейников. В прошлом году в стране основу промышленности составляло горнорудное производство. В 2020-м пальма первенства вновь у текстильного производства и выпуска одежды и обуви.

По данным Национального статистического комитета, рост промышленного производства обусловлен увеличением объемов текстильного производства (в 1,6 раза), производства одежды (в 1,5 раза), резиновых и пластмассовых изделий (на 46,7 процента). Кроме того, в феврале увеличились объемы добычи металлических руд (на 42,1 процента), производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 15,0 процента), добычи сырой нефти и природного газа (на 13,9 процента), обработки древесины и производства изделий из дерева (на 9,2 процента), добычи угля (на 5,4 процента), производства пищевых продуктов (на 3,8 процента).

Одновременно снизилось производство нефтепродуктов (на 48,8 процента), прочих неметаллических минеральных продуктов (на 15,2 процента), фармацевтической продукции (на 14,9 процента).

Цены на продукты растут

В феврале текущего года по сравнению с январем повышение потребительских цен и тарифов по республике составило 0,6 процента. Больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,2 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1 процент), а также услуги (на 0,1 процента).

В феврале повышение цен и тарифов наблюдалось по всему Кыргызстану. Максимальный (1,7 процента) рост стоимости зафиксирован в Нарынской и Иссык-Кульской областях, что обусловлено наибольшим повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки. Алкоголь и табачные изделия с начала 2020-го больше всего подорожали в Бишкеке (на 6,1 процента), услуги — в Ошской области (на 0,6 процента).

Зарплата растет в образовании

По сведениям Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 172 сома.

Рост начисленной заработной платы в январе этого года, в отличие от февраля 2019-го, наблюдался на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы финансового посредничества и страхования, а также информации и связи.

По итогам прошлого года прожиточный минимум в стране составил 4 тысячи 806,32 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 286,71 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января 2020 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $473,7 миллиона, что на 1,4 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $109 миллионов (рост на 5 процентов), импорт — $364,7 миллиона (падение на 3,2 процента).

Со странами ЕАЭС КР наторговала на $198,8 миллиона.

Экономику будет штормить

«В феврале 2020 года импульс экономике придал золоторудный сектор, где отмечено восстановление положительных темпов роста после спада в январе. Поддержку продолжают оказывать добывающие отрасли, текстильное производство и электрогенерация», — рассказала 24.kg аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

Производство нефтепродуктов остается фактором, ограничивающим экономическую активность.

В ближайшие месяцы ожидается волатильная траектория роста ВВП, связанная с производственным циклом на руднике «Кумтор». Увеличение заработной платы, наблюдаемое с января текущего года, окажет поддержку внутреннему спросу.

«Инфляция в феврале продолжила формироваться под воздействием динамики мировых цен на продовольствие. В марте инфляционные риски сохраняются на фоне повышенной волатильности обменного курса», — заключила Айгуль Бердигулова.