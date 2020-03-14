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Экономика

Цифра дня. 2,1 тысячи компаний тестируют электронные счета-фактуры

Более 2 тысяч компаний участвуют в пилотном проекте по применению электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

За месяц к пилотному проекту присоединились 1 тысяча 527 компаний. На сегодня их число достигло 2 тысяч 154.

«Сотрудники ГНС и представители компаний еженедельно тестируют информационную систему «Электронный счет-фактура». К каждой встрече в течение недели IT-специалисты дорабатывают систему с учетом предложений и замечаний», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане с 1 июля 2019 года реализуется пилотный проект по применению электронных счетов-фактур. С 1 апреля 2020-го обязанность по их применению будет распространяться на всех плательщиков НДС, импортеров и экспортеров товаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146460/
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