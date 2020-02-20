Цифра дня. 5,1 миллиарда сомов льготных кредитов получили фермеры в 2019 году

В 2019 году коммерческие банки Кыргызстана выдали 9 тысяч 976 льготных кредитов на 5 миллиардов 163,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Они пошли в основном:

на растениеводство — 2 тысячи 876 кредитов на 1 миллиард 165 миллионов сомов;

на животноводство — 6 тысяч 761 кредит на 2 миллиарда 625,4 миллиона сомов;

на переработку и услуги в сельском хозяйстве — 339 кредитов на 1 миллиард 373,2 миллиона сомов.

По проекту «Финансирование сельского хозяйства — 7» займы предоставляли по сниженной процентной ставке (под 6, 8 и 10 процентов годовых) субъектам предпринимательства и физическим лицам.