Калькулятор для заполнения декларации появится на сайте Налоговой службы

Калькулятор по заполнению форм деклараций портала declaracia.kg появится на сайте Государственной налоговой службы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее калькулятор по заполнению форм Единой налоговой декларации находился на сайте declaracia.kg. Однако сейчас он не работает по техническим причинам. Поэтому в Налоговой службе решили разместить калькулятор на своем сайте.

Читайте по теме Стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации по итогам 2019 года

«Отдельные формы Единой налоговой декларации, размещенные ранее на declaracia.kg, отображались некорректно, что вводило в заблуждение пользователей. Его дальнейшее использование невозможно, так как неправильные расчеты, выдаваемые калькулятором, влекут юридические последствия», — рассказали в ГНС.

Ведомство обещает, что в ближайшие дни на официальном сайте sti.gov.kg разместят калькулятор по заполнению форм Единой налоговой декларации. Им при необходимости может воспользоваться любой желающий без регистрации, аутентификации и авторизации.