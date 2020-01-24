Калькулятор для заполнения декларации появится на сайте Налоговой службы

Калькулятор по заполнению форм деклараций портала declaracia.kg появится на сайте Государственной налоговой службы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее калькулятор по заполнению форм Единой налоговой декларации находился на сайте declaracia.kg. Однако сейчас он не работает по техническим причинам. Поэтому в Налоговой службе решили разместить калькулятор на своем сайте.
«Отдельные формы Единой налоговой декларации, размещенные ранее на declaracia.kg, отображались некорректно, что вводило в заблуждение пользователей. Его дальнейшее использование невозможно, так как неправильные расчеты, выдаваемые калькулятором, влекут юридические последствия», — рассказали в ГНС.
Ведомство обещает, что в ближайшие дни на официальном сайте sti.gov.kg разместят калькулятор по заполнению форм Единой налоговой декларации. Им при необходимости может воспользоваться любой желающий без регистрации, аутентификации и авторизации.