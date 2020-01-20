В бюджет Бишкека заложили 150 миллионов сомов на гражданские инициативы

Бишкекчане смогут улучшить инфраструктуру района за счет бюджета. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

По его словам, впервые в бюджет заложено около 150 миллионов сомов на реализацию гражданских инициатив.

«Бишкекчане могут не только участвовать в формировании бюджета, но и инициировать через депутатов БГК проекты на проведение определенных видов услуг, направленных на улучшение инфраструктуры. Депутаты будут контролировать исполнение», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что также остаются в бюджете выплаты по стимулирующим грантам.

«Это заявки от сообществ с собственным вкладом, когда муниципалитет оплачивает половину стоимости работ. Гражданская инициатива подразумевает, что предложение будет реализовано полностью за счет городского бюджета», — отметил он.

По его словам, если идея окажется результативной, то муниципалитет готов увеличить эту статью расходов.