Андрей Бельянинов о работе с Кыргызстаном, «цифре» и зеленой экономике

Фото Султана Досалиева. Андрей Бельянинов на встрече с Сооронбаем Жээнбековым, июль 2018 года

Евразийский банк развития подводит предварительные итоги года. Председатель правления ЕАБР Андрей Бельниянов рассказал 24.kg о сотрудничестве с Кыргызстаном и перспективных направлениях для финансирования.

— Как заканчивается 2019 год для ЕАБР?

— Мы предварительно отчитались перед советом ЕАБР о работе банка на начало декабря. Все ключевые показатели, которые планировали на год, выполнили. Я попросил совет банка поручить нам разработку новой стратегии, чтобы мы действовали более актуально по тому, что сейчас происходит на рынках.

— О каких новшествах может идти речь?

— Мы разработали программу поддержки зеленой энергетики, оценив ее предварительно в $600 миллионов с учетом того, что у нас есть определенный опыт в этой области. Например, в части солнечной и ветровой энергии.

Есть несколько проектов на территории России и Казахстана. Есть смысл тиражировать практику на страны — участницы ЕАБР, которые захотят реализовать подобные проекты. Мы готовы, знаем, как это быстро сделать.

— Может быть, есть какие-то запросы от стран?

— Это вопрос работы заказчика и исполнителя. Они могут договориться между собой, а за финансированием прийти к нам. Мы готовы быть третьей стороной проекта.

Фото Султана Досалиева. Андрей Бельянинов на встрече с Сооронбаем Жээнбековым, июль 2018 года

— Еще одно модное направление — цифровизация. Готов ли ЕАБР входить в подобные проекты?

— Мы в цифровизацию уже пошли. Аккуратно, правда. В цифровую экономику еще не ходили, но пора. Пока мы не делали стратегии работы банка в этой отрасли. Но ей надо заниматься. Нравится кому-то блокчейн или нет, но он развивается, с ним работают.

— Недавно в Москве объявили, что Венгрия и Молдова хотят присоединиться к ЕАБР. Есть подвижки в этом вопросе?

— Мы доложили об этом совету, получили одобрение. Стороны готовы к началу консультаций. Поэтому переговоры для расширения акционеров банка начнутся.

— Какие рекомендации по дальнейшей работе банка дали акционеры ЕАБР на заседании совета?

— Была рекомендация, чтобы при рассмотрении проектов по освоению природных ресурсов проводили экологическую экспертизу. Ранее у нас в качестве обязательных такого требования не было. Но сейчас его вводят, поскольку тема крайне острая. Кроме того, в некоторых странах — акционерах банка есть такие требования. Будем исправлять наши регламенты в этой части.

— На каком этапе сейчас переговоры по инвестициям ЕАБР в Кыргызстан?

— На рассмотрении ЕАБР находится немного кыргызстанских проектов. Пока из продвинутых позиций — кредитование двух кыргызстанских банков и взаимоотношение с Российско-Кыргызским фондом развития. С РКФР у нас неплохие отношения. Это надежный заемщик. Мы им дали средства на продолжение программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Мы также ведем переговоры по возможным проектам в сфере малого и среднего бизнеса, поддержке железных дорог. Находим взаимные решения, но подписанных проектов пока нет. Андрей Бельянинов

— На какой стадии проект по инвестициям ЕАБР в модернизацию аэропорта «Манас»?

— Еще договариваемся. Мы продемонстрировали достаточную гибкость. Написали письмо правительству Кыргызстана по этому проекту, дали свои условия. Сейчас оно на рассмотрении. Ждем, что ответит кабмин.

— А по гидроэнергетики возможны какие-либо крупные проекты при поддержке ЕАБР?

— В формате банка пока нет. У нас есть Евразийский фонд стабилизации и развития. Вот он работает над этим.

— Как идет работа по переходу на расчеты в национальных валютах?

— Мы всем предложили работать в этом направлении. Но на сегодня, можно сказать, «летают» пары «рубль-тенге» и «рубль-сомони». На сегодня нет законодательных проблем. Требуется только желание самих стран работать в этом направлении.

Увеличение расчетов в национальных валютах может быть интересно не только участницам ЕАБР, но и тем странам, которые хотят работать с ними в формате зон свободной торговли. Андрей Бельянинов

— А как насчет фонда развития гуманитарных проектов?

— Его нет. К сожалению. Но, думаю, это дань моде. Но уверен, что гуманитарные проблемы так или иначе будут касаться банков развития. Мы никуда от этого не денемся. Как и от зеленой экономики, цифровизации.

Но я также вижу необходимость в инвестициях в человека. Как посчитать возврат денег, не знаю. Возможно, это будут гранты. Но обязательно нужна поддержка правительств.