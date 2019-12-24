Андрей Бельянинов о работе с Кыргызстаном, «цифре» и зеленой экономике

Евразийский банк развития подводит предварительные итоги года. Председатель правления ЕАБР Андрей Бельниянов рассказал 24.kg о сотрудничестве с Кыргызстаном и перспективных направлениях для финансирования.
— Как заканчивается 2019 год для ЕАБР?
— Мы предварительно отчитались перед советом ЕАБР о работе банка на начало декабря. Все ключевые показатели, которые планировали на год, выполнили. Я попросил совет банка поручить нам разработку новой стратегии, чтобы мы действовали более актуально по тому, что сейчас происходит на рынках.
— О каких новшествах может идти речь?
— Мы разработали программу поддержки зеленой энергетики, оценив ее предварительно в $600 миллионов с учетом того, что у нас есть определенный опыт в этой области. Например, в части солнечной и ветровой энергии.
Есть несколько проектов на территории России и Казахстана. Есть смысл тиражировать практику на страны — участницы ЕАБР, которые захотят реализовать подобные проекты. Мы готовы, знаем, как это быстро сделать.
— Может быть, есть какие-то запросы от стран?
— Это вопрос работы заказчика и исполнителя. Они могут договориться между собой, а за финансированием прийти к нам. Мы готовы быть третьей стороной проекта.
— Еще одно модное направление — цифровизация. Готов ли ЕАБР входить в подобные проекты?
— Мы в цифровизацию уже пошли. Аккуратно, правда. В цифровую экономику еще не ходили, но пора. Пока мы не делали стратегии работы банка в этой отрасли. Но ей надо заниматься. Нравится кому-то блокчейн или нет, но он развивается, с ним работают.
— Недавно в Москве объявили, что Венгрия и Молдова хотят присоединиться к ЕАБР. Есть подвижки в этом вопросе?
— Мы доложили об этом совету, получили одобрение. Стороны готовы к началу консультаций. Поэтому переговоры для расширения акционеров банка начнутся.
— Какие рекомендации по дальнейшей работе банка дали акционеры ЕАБР на заседании совета?
— Была рекомендация, чтобы при рассмотрении проектов по освоению природных ресурсов проводили экологическую экспертизу. Ранее у нас в качестве обязательных такого требования не было. Но сейчас его вводят, поскольку тема крайне острая. Кроме того, в некоторых странах — акционерах банка есть такие требования. Будем исправлять наши регламенты в этой части.
— На каком этапе сейчас переговоры по инвестициям ЕАБР в Кыргызстан?
— На рассмотрении ЕАБР находится немного кыргызстанских проектов. Пока из продвинутых позиций — кредитование двух кыргызстанских банков и взаимоотношение с Российско-Кыргызским фондом развития. С РКФР у нас неплохие отношения. Это надежный заемщик. Мы им дали средства на продолжение программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Мы также ведем переговоры по возможным проектам в сфере малого и среднего бизнеса, поддержке железных дорог. Находим взаимные решения, но подписанных проектов пока нет.Андрей Бельянинов
— На какой стадии проект по инвестициям ЕАБР в модернизацию аэропорта «Манас»?
— Еще договариваемся. Мы продемонстрировали достаточную гибкость. Написали письмо правительству Кыргызстана по этому проекту, дали свои условия. Сейчас оно на рассмотрении. Ждем, что ответит кабмин.
— А по гидроэнергетики возможны какие-либо крупные проекты при поддержке ЕАБР?
— В формате банка пока нет. У нас есть Евразийский фонд стабилизации и развития. Вот он работает над этим.
— Как идет работа по переходу на расчеты в национальных валютах?
— Мы всем предложили работать в этом направлении. Но на сегодня, можно сказать, «летают» пары «рубль-тенге» и «рубль-сомони». На сегодня нет законодательных проблем. Требуется только желание самих стран работать в этом направлении.
Увеличение расчетов в национальных валютах может быть интересно не только участницам ЕАБР, но и тем странам, которые хотят работать с ними в формате зон свободной торговли.Андрей Бельянинов
— А как насчет фонда развития гуманитарных проектов?
— Его нет. К сожалению. Но, думаю, это дань моде. Но уверен, что гуманитарные проблемы так или иначе будут касаться банков развития. Мы никуда от этого не денемся. Как и от зеленой экономики, цифровизации.
Но я также вижу необходимость в инвестициях в человека. Как посчитать возврат денег, не знаю. Возможно, это будут гранты. Но обязательно нужна поддержка правительств.