Дамира Долоталиева: Правительство и депутаты добивают малый и средний бизнес

«Сегодня депутаты Жогорку Кенеша и правительство вместо поддержки добивают малый и средний бизнес», — заявила сегодня на круглом столе по поправкам в Налоговый кодекс глава Ассоциации профсоюзов рынка «Дордой» Дамира Долоталиева.

По ее словам, бизнес сейчас в трудном положении. Он практически не может конкурировать с предпринимателями из других стран Евразийского экономического союза. При этом в соседних государствах поддерживают бизнес, чего не скажешь о Кыргызстане.

«Каждый раз перед Новым годом нам преподносят какие-то «сюрпризы». Сейчас есть проблемы с переводом денег из-за введенных Россией ограничений. Вводятся маркировка товаров, ККМ онлайн. Теперь еще и поправки в Налоговый кодекс. Зачем, вообще, нужно вносить сейчас эти поправки?» — сказала Дамира Долоталиева.

В ответ депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева отметила, что парламентарии готовы выслушать бизнес. Принятие поправок в Налоговый кодекс в первом чтении на заседании комитета по экономической и фискальной политике не означает, что их примет парламент. Сейчас документ дорабатывают с учетом предложений бизнеса, потом предложат на общественное обсуждение до середины января.

«Отправляйте письменно замечания и предложения. Мы их обязательно учтем. Те нормы, которые вызывают опасения у предпринимателей, уберут или изменят», — подчеркнула Гульшат Асылбаева.