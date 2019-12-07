Новый год. Как уложиться в бюджет и сэкономить

Впереди новогодние праздники. Многие уже сейчас хватаются за голову только от мысли, сколько предстоит потратить. Не спешите пить валерьянку. Есть несколько советов, которые помогут не только избежать ненужных трат, но и сэкономить.

1 Устанавливаем бюджет Устанавливаем бюджет

Определите бюджет, который вы можете потратить на подарки и покупки для новогоднего стола. Не «желаете» потратить, а именно «можете» потратить с учетом вашего финансового состояния.

2 Составляем список и придерживаемся его Составляем список и придерживаемся его

Списки надо составлять при любых покупках, а для покупок на Новый год — тем более. Это позволит примерно определить общую сумму ваших расходов на подарки и покупки.

Предварительная оценка позволит решить — по карману ли вам необходимая сумма.

Если нет, вы можете пересмотреть некоторые пункты списка и подогнать под новогодний бюджет. Не забудьте взять список в магазин и старайтесь его придерживаться.

Внимание! На Новый год в магазинах разные акции и скидки, которые тянут совершать необдуманные и ненужные покупки.

3 Чем раньше начнете — тем лучше Чем раньше начнете — тем лучше

Приготовьте подарки заранее. До новогоднего ажиотажа. Вы сэкономите время, не придется портить нервы в очередях или хаотичных поисках. К тому же, будет выбор и время, что убережет от поспешных и неправильных решений.

Цены на некоторые товары могут подняться именно перед Новым годом. Поэтому подготовив подарок заранее, вы можете сэкономить.

4 Главное — внимание Главное — внимание

Подарки — это в первую очередь положительные эмоции. Поэтому дорогие и значимые подарки готовьте только для самых близких людей. Если им это необходимо.

Покупая дорогую вещь, вы можете поставить принимающего подарок человека в неловкое положение.

Не забывайте, что лучший подарок — сделанный своими руками. В плане экономии — наилучший вариант. Приготовив подарок своими руками, вы убиваете двух зайцев — делаете близкому человеку максимально приятно и снижаете ваши новогодние расходы.

5 Покупаем в интернете Покупаем в интернете

Старайтесь покупать подарки в интернет-магазинах. Там вы больше защищены от эмоциональных приобретений и назойливого продавца, который старается вас убедить в необходимости покупки. Кроме того, вы сможете проанализировать цены в интернете, сравнить их с ценами в магазинах и выбрать оптимальный вариант.

Если вам что-то приглянулось в магазине — не спешите покупать, а запишите цену и, придя домой, поищите товар в интернете для сравнения цен.

Необходимо помнить, что заказ через интернет может подразумевать доставку товара в сам магазин перед доставкой к вам на дом. Поэтому уточните этот момент, чтобы уложиться в сроки.

6 Совмещаем траты Совмещаем траты

Если вы знаете, что почти сразу после праздников предстоят большие расходы, вы можете приурочить их к Новому году. Возможно, кому-то из членов семьи необходима новая вещь в гардеробе или мобильный телефон. Подарите на Новый год — вы все равно бы сделали эти покупки.

7 Мелочи делаем сами Мелочи делаем сами

Открытки в магазинах стоят по 50-500 сомов за штуку в зависимости от деталей. Вы можете сделать их сами. Все, что потребуется, — твердая бумага, ручка, фломастеры или краски. А дальше дело вашей фантазии и подручных средств. Самое главное, что открытка будет с душой и содержать ваши искренние пожелания.

8 Передариваем ненужное Передариваем ненужное

Зачастую нам дарят «формальные» подарки — ненужные сувениры, новогодние игрушки. Бывает, что дарят спиртное непьющему человеку. Такие подарки вполне помогут сэкономить. Ведь можно передарить ненужные подарки. Так вы не только избежите лишних трат на подарки, но и не придется держать в доме лишнее.

9 Отмечайте дома Отмечайте дома

Новый год — семейный праздник. Если хотите сэкономить, проведите его в кругу семьи, а не в ресторане или клубе. Поверьте, такой вариант более экономичен.

Накрыть стол дома — в разы дешевле похода в ресторан на новогодние праздники.

И помните: время, проведенное в кругу близких, бесценно.

10 Не готовьте лишнее Не готовьте лишнее

Тут все просто. Например, вы планируете встречать Новый год небольшой компанией из пяти человек. Готовьте еду и закупайте напитки именно на такое число людей. А то придется доедать оливье до старого Нового года или выбрасывать испортившиеся излишки.

11 Используйте бонусы на картах Используйте бонусы на картах

Сейчас в Кыргызстане есть дебетовые карточки с услугой Cash-back. Эта система подразумевает возврат определенного процента с каждой покупки. Даже если там всего один-два процента, вы все равно вернете немного денег.

Во время предновогоднего шопинга используйте карты лояльности в магазинах.

Например, если у вас есть карточка лояльности супермаркета, на которую начисляют бонусы с покупок, вы значительно увеличите баланс бонусов с покупок перед новогодними праздниками.

12 Откажитесь от салютов Откажитесь от салютов

Начнем с того, что это опасно. Кроме того, помните об экологии. В Бишкеке и так не самая радужная обстановка, а салюты только ухудшают ситуацию.

Если же мы говорим о финансах, то салюты — лишние расходы. Если он для вас неотъемлемый атрибут праздника, можете отправиться в новогоднюю ночь на площадь Ала-Тоо. Там каждый год организуют праздничные мероприятия, которые завершают фейерверком.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».