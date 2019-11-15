Более 14 тонн золота добыли на руднике «Кумтор» за девять месяцев 2019 года

За девять месяцев 2019-го на руднике «Кумтор» произвели 451 тысячу 679 унций , или 14 тонн 48,8 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 10,79 миллиарда сомов, сообщили в «Кумтор Голд Компани».

Производство и реализация продукции

Фото «Кумтор Голд Компани». Золотоизвлекательная фабрика на руднике «Кумтор»

305 унций

445 унций

Объем производства золота в III квартале этого года на «Кумторе» составил 150 тысяч, или 4 тонны 675,01 килограмма, против 122 тысяч, или 3 тонн 808,47 килограмма золота, произведенного за тот же период 2018-го.

Увеличение производства в этом квартале в основном достигнуто за счет переработки руды из рабочих зон № 18 и 19 с более высоким содержанием золота и более высоким коэффициентом его извлечения. В III квартале прошлого года для переработки использовали руду с меньшим содержанием золота из рабочей зоны № 17 и карьера Сары-Тор.

В III квартале 2019-го среднее содержание золота в перерабатываемой на ЗИФ руде составило 3,8 грамма на тонну с коэффициентом извлечения 84,8 процента. В 2018 году эти показатели составляли 3 грамма на тонну и 79 процентов.

В III квартале 2019 года реализовали 160 тысяч 88 унций , или 4 тонны 979,3 килограмма золота.

Общий доход от реализации золота в III квартале 2019-го составил $234,4 миллиона.

В августе этого года все предварительные условия, необходимые для окончательного вступления в силу комплексного мирового соглашения, заключенного с правительством Кыргызстана 11 сентября 2017-го, выполнены. 26 августа 2019 года стратегическое соглашение вступило в силу.

Результаты геологоразведки

Комплекс геологоразведочных работ на месторождении Кумтор направлен на поиск дополнительных зон минерализации на флангах Центрального карьера. Особое внимание уделяется зоне «Хоккейная клюшка» и нижним горизонтам зоны «Южного раздува» (SB) с целью продления срока службы рудника.

Геологоразведочное бурение также направлено на уточнение потенциала минерализации в приповерхностной зоне в северо-восточном борту Центрального карьера, в промежутке между Центральным и Юго-Западным карьерами, и на флангах участка Сары-Тор с целью приращивания ресурсов для добычи открытым способом.

В III квартале этого года пробурили 67 скважин общей глубиной 18 тысяч 215 метров . В том числе 11 тысяч 472 метра в зоне «Хоккейной клюшки» для уточнения запасов.

Подробная информация о результатах бурения и сетке буровых скважин, а также карта рудника «Кумтор» размещены в системе SEDAR (Системе электронного анализа и поиска документов Канады) и доступны на веб-сайте www.sedar.com и на сайте компании www.centerragold.com.

Платежи в бюджет и обязательные отчисления За девять месяцев 2019-го платежи в бюджет Кыргызстана в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 10,79 миллиарда сомов.

Комментарий

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри отметил: «В минувшем квартале мы добились значительных результатов на производстве по ОТ и ТБ, включая целый год работы на «Кумторе» без потери рабочего времени. Эти результаты доказывают, что нулевой показатель происшествий — вполне достижимая цель для «Центерры». Такие результаты также демонстрируют приверженность сотрудников «Центерры» ценностям программы Work Safe — Home Safe, а именно постоянная нацеленность всех и каждого на высокий результат для укрепления и развития наших ценностей и стабильного роста».

Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызстане, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. Всего с начала промышленного производства в 1997 году по 30 сентября 2019-го на «Кумторе» произвели около 12,5 миллиона унций золота.

«Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл, будучи оператором проекта «Кумтор».

«Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений по всему миру, и крупнейшая западная организация по производству золота в Центральной Азии.

«Центерра» имеет два основных актива — рудник «Кумтор» в Кыргызстане и рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия (Канада).

Компания строит еще один золотой рудник «Оксут Голд» в Турции и разрабатывает два месторождения в Канаде — Кемесс и Гринстоун (50 процентов акций). Она также имеет опционы на приобретение совместных геологоразведочных предприятий в Канаде, Финляндии, Мексике, Швеции, Турции и США.

Предприятие владеет рядом активов, входящих в состав подразделения по разработке молибденовых месторождений: горнопромышленный комплекс «Лангелот» и рудник «Томпсон Крик», расположенные в США, а также рудник «Эндако», находящийся в провинции Британская Колумбия (Канада).

Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в Торонто (провинция Онтарио, Канада).

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 401 766.

На 14 ноября 2019 года стоимость пакета акций республики в компании составила $637 миллионов.

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам III квартала 2019-го доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.