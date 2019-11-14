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Экономика

Компании Кыргызстана несколько месяцев не могут выпустить ценные бумаги

Сегодня компании Кыргызстана не могут публично выпустить ценные бумаги для привлечения инвестиций. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Ситуация сложилась из-за кадровых решений правительства. Напомним, в мае 2019 года с поста председателя Госслужбы по регулированию и надзору за финансовым рынком ушел Санжар Муканбетов. Он стал министром экономики. Нового главу ведомства не назначили до сих пор, поэтому отсутствует кворум исполнительного совета Госфиннадзора.

Это сказалось на финансовом рынке. Для публичного выпуска ценных бумаг и их размещения их надо зарегистрировать в Госфиннадзоре. Решение об этом принимает исполнительный совет. Причем есть требование, что для правомочности нужен кворум совета — не менее пяти членов должны вынести решение.

Сегодня есть только три члена исполнительного совета Госфиннадзора — заместитель председателя, он же исполняющий обязанности председателя, и два члена.

Кворум для принятия решения о регистрации публичных выпусков ценных бумаг не собирается. В итоге компании не могут зарегистрировать ценные бумаги в Госфиннадзоре и выпустить их в обращение, чтобы привлечь инвестиции на фондовом рынке.

«Из-за отсутствия возможности публичного выпуска ценных бумаг фондовый рынок Кыргызстана застаивается. Рынок и так слабо развит, а такие неприятные ситуации еще и тормозят его развитие. Кроме того, у населения нет возможности вложиться в публично выпускаемые ценные бумаги, которые зачастую более привлекательны, чем, например, вклады в банки», — рассказали 24.kg участники рынка.

Они еще в августе 2019 года обратились с просьбой решить проблему к премьер-министру. Однако письмо почему-то переадресовали в Госфиннадзор, хотя председателя и членов исполсовета назначает глава кабмина.

В Госфиннадзоре ответили, что вопросы с ценными бумагами решат, когда соберется кворум. Однако даты его заседания нет.

«В октябре мы второй раз обратились с письмом к премьер-министру с просьбой решить проблемы. Сдвигов нет. Такая ситуация ставит под удар фондовый рынок КР. Есть компании, которые не могут осуществить публичные выпуски ценных бумаг несколько месяцев. В итоге из-за регулирующего органа популярность фондового рынка падает. У компаний пропадает желание привлекать инвестиции таким путем», — заключили профессиональные участники рынка.
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