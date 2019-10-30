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Экономика

В проекте по внедрению электронных счетов-фактур участвуют 13 компаний

В пилотном проекте по применению электронных счетов-фактур участвуют 13 крупных компаний. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Плательщики налога на добавленную стоимость принимают участие в пилотном проекте на добровольной основе. Они прошли специальную регистрацию. В проекте участвуют ОАО «Аманбанк», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Кыргызалтын», государственные предприятия «Кыргызаэронавигация» и «Кыргыз темир жолу», ЗАО «Шоро», ОАО «Северэлектро», ЗАО «5 канал», ОсОО «Сибирь Трейд», ОсОО «Форестер», ОсОО «Халык банк», ОсОО «Джунда», ОсОО «Темир Тулпар».

«Участие в пилотном проекте дает возможность его участникам заранее ознакомиться с работой информационной системы и при необходимости внести предложения по ее улучшению и доработке. Пилотный проект запущен 1 июля 2019 года. С 1 января 2020-го обязанность по применению электронных счетов-фактур будет распространяться на всех плательщиков НДС, импортеров и экспортеров. Этот проект является одним из компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур», — подчеркнули в ГНС.
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