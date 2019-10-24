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Экономика

Делегация Кыргызстана обсудила с новым главой МВФ возможное сотрудничество

Фото пресс-службы Нацбанка. Председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

В Вашингтоне (США) состоялась встреча кыргызстанской делегации с новым директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщил Национальный банк республики.

На встрече затронули вопросы дальнейшего взаимодействия МВФ с Кыргызстаном. Кроме того, в столице США прошло годовое собрание управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Кыргызская делегация провела ряд важных переговоров с руководством МВФ и Всемирного банка о деятельности центрального банка и мировой экономической ситуации в целом», — рассказали в НБ КР.

В 2015-2018 годах сотрудничество Кыргызстана с МВФ проходило в рамках договоренности о трехлетней экономической программе — расширенного кредитного механизма (ECF). Ее целью являлись достижение устойчивости бюджета и долговой ситуации, обеспечение стабильности в финансовом секторе и проведение структурных реформ для повышения потенциала роста экономики.

В рамках программы Кыргызстан три года получал кредиты на поддержку государственного бюджета страны. 8 апреля 2018-го она завершилась. О новой программе пока так и не объявили.
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