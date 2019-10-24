Цифровой Кыргызстан. Как Национальный банк помогает развитию регионов

2019-й объявили в Кыргызстане Годом цифровизации и развития регионов. Людям это позволило получать услуги в более удобном формате. Более доступными стали и банковские услуги.

В Национальном банке 24.kg рассказали, как упрощают жизнь жителей страны через развитие онлайн-услуг и финансирование стартапов.

Заплатить картой на базаре

Одним из главных направлений работы Нацбанка за последний год стали цифровизация финансовых услуг и установка банковского оборудования в регионах.

Сегодня банковские платежные карты обслуживают в 1 тысяче 628 банкоматах и 10 тысячах 807 POS-терминалах, установленных по всей республике.

Благодаря этому в стране растет количество безналичных платежей. Увеличивается не только количество платежных карт, но и объем операций с их использованием.

Для жителей 127 отдаленных сел Джалал-Абадской, Ошской и Нарынской областей Национальный банк запустил пилотный проект по организации выездных банковских касс. НБ КР хочет посмотреть реальный спрос на банковские услуги в регионах и решить вопрос о возможной установке банкоматов или открытии филиала какого-либо банка.

Еще одно новшество — платежи с помощью QR-кода. Это позволяет торговым точкам принимать платежи в безналичной форме через телефон. Пока они доступны пользователям приложения «Элкарт Мобайл» для физических лиц. Но в планах Нацбанка — дать возможность малому и среднему бизнесу пользоваться QR-кодами при покупке и продаже даже маленьких партий товара.

«В планах — сделать так, чтобы через электронные кошельки и другие современные сервисы можно было не только оплачивать госуслуги, но и, например, рассчитываться за товары на базарах. Для этого разрабатываем нормативную базу, стандартизируем использование QR-кода», — рассказал глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Больше стартапов и гарантий

На увеличении безналичных платежей работа в регионах не заканчивается. Улучшается доступ сельчан к кредитованию. Например, для поддержки финансирования региональных проектов Нацбанк инвестировал в ОАО «Гарантийный фонд» 550 миллионов сомов, став акционером с долей 49 процентов.

Национальный банк с Российско-Кыргызским фондом развития (РКФР) и ОАО «Гарантийный фонд» разработал два механизма финансирования стартап-проектов в регионах.

Первый — по линии прямого финансирования от РКФР, второй — в сфере малого бизнеса, финансирование по которому предоставляют через коммерческие банки.

Речь о выделении денег для проектов по переработке сельхозпродукции, произведенной предпринимателями Баткенской, Таласской и Нарынской областей. Программу реализуют в пилотном режиме по линии прямого финансирования РКФР. Фонд отбирает заявки участников, а в случае их одобрения напрямую финансирует. Для этого на первом этапе выделили $1 миллион.

Стартап-проекты могут профинансировать дополнительно за счет средств коммерческих банков в соответствии со вторым механизмом. Ограничений по регионам нет. Могут участвовать все желающие.

Проект направлен на приобретение основных средств (модернизация, капитальный ремонт) в приоритетных секторах экономики: переработка сельскохозяйственной продукции, швейная и текстильная, производственная и обрабатывающая промышленность, туризм, IT-технологии.

Проект реализует РКФР совместно с банками-партнерами ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк», ОАО «Бакай Банк». Для этого предусмотрено в общем 70 миллионов сомов, то есть по 10 миллионов на область.

«Как в первом, так и во втором механизме финансирования, учитывая, что по ним не требуется залоговое обеспечение, участвует ОАО «Гарантийный фонд», которое гарантирует покрытие от 30 до 50 процентов риска. Это позволит обеспечить доступ к финансированию, особенно в регионах республики, где у предпринимателей трудности с залоговым обеспечением», — сказал глава Национального банка.

Основным направлением данной программы является финансирование отрасли по переработке сельхозпродукции, произведенной местными предпринимателями. Толкунбек Абдыгулов

«Для реализации механизма прямого финансирования отобрали Баткенскую, Таласскую и Нарынскую области. Выбор обусловлен сложными географическими и климатическими условиями и необходимостью повышения их уровня экономического развития. Если программа покажет себя успешно, стартап-проекты будут успешно работать, мы рассмотрим увеличение объема финансирования по этому направлению», — отметил он.

На сегодня по линии прямого финансирования предварительно отобрали первые десять проектов.

Что касается проекта в сфере регионального малого бизнеса, для всех желающих участников данной программы в августе-сентябре РКФР провел трехдневные консультационные курсы. По итогам обучения подготовили свыше 70 проектов, которые изучат на предмет финансирования.

Для расширения кредитования региональных проектов Нацбанк с начала 2019 года в рамках кредитных аукционов предоставил коммерческим банкам более 2 миллиардов сомов с максимальной процентной ставкой для конечных заемщиков 12 процентов.

Кроме того, банки реализуют программу по беззалоговому финансированию региональных проектов. За счет нее в регионах страны профинансировали 80 проектов на 286,9 миллиона сомов.

Также, банки профинансировали 75 крупных региональных проектов на 500 миллионов сомов.

Штрих-коды и кредит онлайн

«Все, что делается сегодня в области информационных и для внедрения новых технологий, идет в рамках Года цифровизации и развития регионов. Да, мы идем не так быстро, но это в первую очередь из-за того, что мы переживаем за сохранность денег. Любые решения мы тщательно выверяем», — заметил Толкунбек Абдыгулов.

НБ КР и операторы сотовой связи подписали соглашение о сотрудничестве в развитии мобильных услуг в регионах.

До 1 октября 2020-го все пользователи мобильных приложений и электронных кошельков должный пройти идентификацию.

Разработан единый стандарт применения QR-кодов, который можно будет использовать при покупке-продаже товаров и услуг. Планируется дать возможность микрофинансовым организациям предоставлять услуги в новом формате. Для этого банки будут выпускать для микрофинансовых организаций платежные карты, которыми потом будут пользоваться их клиенты.

«Мы рассматриваем возможность предоставления дистанционных услуг: заполнение кредитной заявки через электронные каналы, использование электронной подписи и так далее. Это сложный вопрос. Мы изучаем ситуацию. Там много вопросов встает в области разрешения споров при использовании электронной подписи. Рассматриваем вариант, чтобы Национальный банк участвовал в процессе и имел возможность проверки электронной подписи. Документы сейчас в разработке. Думаю, до конца года мы примем решение по этому вопросу», — заключил председатель Нацбанка.