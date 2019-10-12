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Экономика

В Кыргызстане хотят объединить патент и страховой полис

В Кыргызстане предлагают утвердить новые формы бланков добровольного и обязательного патента. С инициативой выступило Министерство экономики.

Ведомство предлагает предусмотреть в новых бланках графы для внесения записей налоговыми органами (дата, сумма и номер квитанции) при уплате социального взноса. Кроме того, предлагается внести норму об уплате страхового взноса при получении патента.

«Сейчас налогоплательщики сначала стоят в очереди за выдачей патента, после — за выдачей страхового полиса. Это отнимает много времени. Сейчас имеется возможность приобрести электронный патент, но отсутствует возможность удаленного получения страхового взноса», — говорится в справке-обосновании к проекту постановления правительства.

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«Для создания благоприятных условий для налогоплательщиков, внедрения современных методов налогового администрирования, позволяющих упростить процедуры приобретения патента и страхового полиса в органах налоговой службы, предлагается объединить формы патентов и страхового полиса, а также внедрить механизм удаленного получения страхового взноса», — заключили в Минэкономики.

Напомним, с середины января 2019 года функции по сбору и администрированию страховых взносов переданы из Социального фонда в Государственную налоговую службу.
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