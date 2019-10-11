Обманутые дольщики. Часто строительные компании являются пустышками

«Часто строительные компании являются пустышками», — заявила сегодня на круглом столе депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

По ее словам, в стране около 4 тысяч обманутых дольщиков. Государство самоустранилось от решения вопроса. Правительство не одобряет законопроект, разработанный нардепами, и не соглашается с некоторыми моментами.

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Депутаты предлагают, например, вести строительство в семь этапов и создать гарантированный депозитный счет для сохранности денег дольщиков. На каждом этапе на счет должны поступать определенные проценты. В проекте закона прописали, что участок под долевое строительство обязательно должен быть в собственности компании.

«Большая половина дольщиков столкнулась с тем, что компания заключает договор с владельцем участка, доводит строительство до определенного этапа, и владелец участка расторгает контракт. В результате то, что построили, переходит владельцу участка. Я прошу правоохранительные органы проследить связь, так как часто в системе замешаны одни и те же люди», — подчеркнула Аида Исмаилова.