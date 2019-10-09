Пересмотр соглашения по Джерую. Сторонам предлагают начать переговоры

«Мы предлагаем решением правительства создать рабочую группу, которая проведет переговоры по Джерую», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Ассоциации горнопромышленников Дуйшонбек Камчыбеков.

По его словам, Джеруй по разведанным запасам золота является вторым месторождением после Кумтора. Помимо того, что компания выплатила в бюджет и договорились с прежними владельцами лицензии Visor, они оплатили в бюджет 503 миллиона сомов, в фонд развития Таласской области — 300 миллионов.

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«В последнее время политические структуры, в том числе народный курултай и молодежные организации, спрашивают: почему в Джеруе нет доли Кыргызстана? Мы изучили ситуацию и увидели два варианта решения вопроса. Чтобы смягчить обстановку, предлагаем создать рабочую группу по решению кабмина и начать переговоры. Надо изучить, какую прибыль получит КР при наличии доли страны в проекте», — отметил Дуйшонбек Камчыбеков.

«Второй вариант — ввести для них необходимость отчислять определенный процент от валового дохода в бюджет республики», — заключил он.

Пересмотреть условия по Джерую предложил Азимбек Бекназаров. Он заявил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал решить вопрос в течение двух месяцев. Однако в правительстве опровергли это.