На доллар приходится более 75 процентов расчетов при торговле в Кыргызстане

Основные расчеты при внешнеторговых операциях в Кыргызстане приходятся на доллары — более 75 процентов. Об этом говорится в обзоре Евразийского банка развития.

По его данным, в экспорте товаров доля «американца» за год выросла на 7 процентов. Если в 2017-м на доллар приходилось 67 процентов экспортных операций, то по итогам 2018 года показатель вырос до 74 процентов. В импорте доля доллара снизилась на 2 процента — с 81 до 79 процентов.

При торговле с Россией основная часть расчетов приходится на рубль. В экспорте — 62 процента расчетов, а в импорте — 57 процентов.

«Российский рубль хоть и остается в лидерах по расчетам, все же несколько потерял в доле относительно доллара. Это может быть вызвано изменением структуры торговли», — отметили эксперты ЕАБР.

В расчетах Кыргызстана с Казахстаном картина совсем другая. Страны во взаимной торговле предпочитают использовать доллар. На американскую валюту приходится 85 процентов расчета при экспорте и 81 процент — при импорте.

«Это может свидетельствовать о некотором недоверии национальной валюте торговых партнеров. В среднесрочной перспективе тенденция, скорее всего, сохранится», — считают в ЕАБР.