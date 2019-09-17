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Экономика

В Кыргызстане утвердили положение о маркировке товаров средствами идентификации

Решением премьер-министра утверждено положение о маркировке товаров средствами идентификации в Кыргызстане. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в документе даны основные определения и термины в части маркировки товаров средствами идентификации и основные положения об экономических отношениях между участниками экспортно-импортных операций при производстве товаров, подлежащих маркировке.

Напомним, что соглашение о маркировке товаров в Евразийском экономическом союзе вступило в силу еще 29 марта 2019 года.

Основная задача соглашения — унификация процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории союза.

«Цифровая маркировка позволяет прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка», — считает член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Вероника Никишина.

Кыргызстан является членом ЕАЭС с 2015-го.
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