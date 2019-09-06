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Экономика

Из-за льгот бюджет Кыргызстана не досчитался 19,8 миллиарда сомов в 2018 году

В 2018 году из-за различных налоговых льгот в бюджет не поступило 19,8 миллиарда сомов. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Замирбек Мамытов.

По его данным, на исполнение доходной части бюджета негативно влияют льготы и освобождения. Так, в 2018 году потери бюджета по налоговым выпадениям составили 3,6 процента ВВП. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 440 миллионов сомов.

Наиболее крупные выпадения по налогам произошли из-за освобождения от уплаты подоходного налога доходов физических лиц, полученных от реализации сельскохозяйственной продукции, — 5 миллиардов 840 миллионов сомов, или 1,5 процента ВВП.

Недобор в 4 миллиарда 542 миллиона сомов образовался из-за отмены налога с продаж при безналичных расчетах, 1 миллиард 232 миллиона сомов — освобождение от налога с продаж экспорта товаров, работ и услуг.

Еще 822 миллиона сомов бюджет потерял из-за освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) финансовых услуг и 305 миллионов сомов — из-за освобождения от НДС лекарственных средств.

«По предварительным подсчетам, ожидаемое поступление налогов и платежей в бюджет в 2019 году составит 84 миллиарда 324,9 миллиона сомов. Риски выпадения по налогам оцениваются в 4 миллиарда 727,5 миллиона сомов», — заключил Замирбек Мамытов.
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