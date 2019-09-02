«Кыргызалтын» опровергает сообщения, что «Кумтор» получит дополнительную землю

Сегодня в социальных сетях распространили информацию о том, что правительство Кыргызстана по новому соглашению с компанией «Центерра Голд» якобы согласилось отдать 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота.

Председатель ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков опроверг информацию. По его словам, территория концессионной площади, в том числе 16 тысяч гектаров, не входит в зону заповедника. Поэтому и геологоразведочные работы на его территории не проводили.

«Геологоразведочные работы проводились только в рамках карьера, то есть фланги Центрального карьера, юго-западного, северо-восточные рабочие зоны. В целом геологоразведку проводили вокруг самого карьера. Если, к примеру, взять общую территорию — 26 тысяч гектаров концессионной площади, то из них геологоразведочные работы и разработка карьера проходят на территории всего 841 гектара», — сказал Алмаз Алимбеков.

Он отметил, что правительство не восстанавливало земельный участок, который оформлен компанией в соответствии с действующим земельным законодательством и на основании ратифицированных соглашений по проекту «Кумтору» от 6 июня 2009 года. По проекту концессию выдали до 2042 года на 26 тысяч гектаров.

«Если оспаривать само получение 16 тысяч гектаров, то необходимо подчеркнуть, что в 2009 году, когда предоставляли концессионную площадь, землю предоставили взамен того, чтобы увеличить долю Кыргызстана с 15 до 33 процентов. Также получена дополнительная налоговая база в размере 13 процентов», — добавил он.