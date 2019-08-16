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Экономика

Рассчитать сумму налога на транспорт и жилье можно самостоятельно на сайте ГНС

Владельцы автотранспортных средств и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога на сайте ГНС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, для этого необходимо на сайте найти вкладку «Электронные сервисы». Там выбрать раздел «Электронные помощники и калькуляторы», где находятся ссылки «расчет на объекты недвижимости» и «расчет налога на движимое имущество». Затем в поля внести необходимые данные и нажать на кнопку «рассчитать налог». Программа автоматически выдаст сумму налогов, подлежащих к уплате.

В ГНС отметили, что до 2019 года владельцы движимого и недвижимого имущества должны были заполнять и сдавать в налоговые органы информационные расчеты на имущество, где и высчитывалась сумма налога, подлежащая уплате. Теперь необходимость в этом отпала.

«Если у налогоплательщика возникнут затруднения при самостоятельном расчете, он может обратиться в местный налоговый орган», — отметили в ведомстве.

Налог на транспорт необходимо оплатить до 1 сентября, налог на недвижимость и земельные участки — до 2 сентября.

За несвоевременную уплату физическим лицам предусмотрен административный штраф — 1 тысяча сомов, юридическим — 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в сall-центре ГНС по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.
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