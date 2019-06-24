Глава Международного делового совета рассказал, как силовики кошмарят инвесторов

Предприниматель из Швейцарии хотел открыть инвестиционный фонд, но его счета арестовали. Об этом сегодня на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательства сообщил глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в МДС с просьбой о помощи обратился швейцарский бизнесмен. Он хотел инвестировать в Кыргызстан $12 миллионов. Но Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями и Госфинразведка начали проверки, счета арестовали.

«Сейчас они не работают, сидят и ждут, а деньги здесь находятся. Будут ли инвесторы после этого здесь работать, большой вопрос. Как мы должны объяснить, почему арест накладывается? И таких примеров много. Мы уже год говорим, но сегодня все равно продолжаются проверки, давление со стороны госорганов, заставляют деньги давать. У правоохранительных органов продолжаются своего рода соцсоревнования, кто больше возбудит уголовных дел и средств переведет. Из-за таких действий капитал утекает из страны. Доверие предпринимателей к правоохранительным органам снижается. Если мы будем только думать, как пополнить бюджет, то многие бизнесмены могут уехать из республики», — заключил Аскар Сыдыков.