Когда государственная ипотека станет доступной кыргызстанцам

К Государственной ипотечной компании всегда было много нареканий. То и дело возникают проблемы с финансированием, из-за чего получатели не могут обзавестись собственным жильем. ГИК не могла похвастать высокими результатами. В правительстве руководство компании критиковали за слабую работу и невыполнение поставленных задач. К тому же обострился конфликт между членами правления и советом директоров, который привел к смене председателя.

Вновь назначенная глава компании Элмира Абжапарова рассказала 24.kg, как она намерена вывести ГИК из кризиса.

— О вас практически ничего неизвестно. Где вы учились, работали?

— Окончила Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, по специальности экономист. Имею большой опыт работы в банковском секторе. Большим преимуществом является то, что я проходила обучение по программе ЕБРР по международному стандарту кредитования.

Работала в банке «Кыргызстан», на короткий период уходила в «Банк Азии», потом опять вернулась в «Кыргызстан». Если посмотреть динамику, то она шла только в рост.

— Вы работали все время в банковской сфере, знаете кухню изнутри. Хватит ли вам опыта?

— Специфика для меня новая в том плане, что компания государственная. ГИК не банк. Она больше нацелена на привлечение средств, развитие ипотечного кредитования, помощь малоимущим и бюджетникам. Компания занимается социальной политикой.

— Какие у вас планы? Будет ли изменена работа компании?

— Меня назначили неделю назад, поэтому нужно вникнуть. Информации много, однако недостатки, которые я увидела на первом этапе, уже начали исправлять.

Для начала нужно сократить бюрократию. Я считаю, сейчас процедура выдачи кредита усложнена.

Мы хотим ускорить и облегчить процесс рассмотрения заявок, пересматриваем положение. Параллельно идет работа по внедрению электронной очереди. К ноябрю мы планируем ее запустить. Процесс станет прозрачным. К сожалению, сейчас этой прозрачности нет, жалобы поступают именно в этой части.

Заемщик сможет зарегистрироваться на сайте. Система будет подключена к «Тундук». Автоматически будут выдаваться справки, данные. Это облегчит процесс. Не нужно будет бегать по инстанциям, получать справки. Много времени тратится именно на формирование пакета документов. Нужно пройти несколько этапов — от составления списков местными органами власти до утверждения в ГИК. Срок действия документов — один год. Многие не успевают за это время найти квартиру, собрать первоначальный взнос. Мы думаем над тем, чтобы убрать срок действия документов, потому что в банке заново придется собирать их. Сократятся и расходы клиента.

Немецкий банк KfW предоставил техническую помощь, в рамках которой разрабатывается электронная очередь.

Заемщик должен быть уверен, что он получит кредит без проволочек и бюрократии.

— Когда не только бюджетники, но и любой желающий сможет получить государственную ипотеку?

— У Государственной ипотечной компании нет лицензии на прямое кредитование. Мы работаем через коммерческие банки-партнеры. По компоненту «Доступная ипотека» ставка 14 процентов годовых, что ниже, чем в комбанках. Это заем в сомах, значит, нет валютного риска. Коммерческие банки дают ипотеку на 7-10 лет, мы предлагаем на 15 лет. Нет комиссии. Условия весьма привлекательные.

ГИК впервые выпустила эмиссию ипотечных ценных бумаг. Полученные деньги мы направим в эту программу. Для нас это не дешевые средства. Дешевле, чем 14 процентов, мы их не можем разместить.

— Ежегодно возникают проблемы с финансированием компании. Как их решить?

— Пока полностью ГИК зависит от государственного бюджета. На сегодня мы освоили 3,9 миллиарда сомов бюджетных средств. Компания не может постоянно полагаться на бюджет. Считаю, что нужно привлекать доноров. Над этим уже идет работа. Немецкая сторона готова выступить донором. Надеюсь, в ближайшее время подпишем соглашение. Кредитование будет именно по программе «Доступная ипотека».

Другой путь — выпуск ипотечных облигаций. Для этого нам нужно пополнить уставной капитал. Пока мы не выполняем требований по адекватности капитала, чтобы выпустить следующую эмиссию ценных бумаг. По распоряжению правительства уставной капитал ГИК должен увеличиваться ежегодно на 150 миллионов сомов. К сожалению, ранее такой возможности не было.

— Компанию проверяла Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Один из проблемных объектов — дом в Нарыне. Выявлены ли какие-то нарушения?

— Насколько мне известно, сметная стоимость должна была быть выше, чем мы затратили. По сути, экономического преступления и хищения нет. Все проверки, которые завершились, подтвердили, что все в норме.

По программе «Доступное жилье» стоимость квадратного метра не должна превышать 40 тысяч сомов.

Нарушать положение мы не будем, а реализуем жилье именно по этой цене, причем под 6 процентов годовых, без первоначального взноса.

— Чем перекрыть разницу? Ведь цена за квадрат превышает 60 тысяч сомов.

— Разницу мы покроем за счет процентного дохода. Компания не понесет убыток.

— У прошлого руководства ГИК возник конфликт с советом директоров. Как вас приняли в компании?

— Я об этом слышала. Пока отношения абсолютно нормальные, рабочие, профессиональные. Моя позиция такова: я настроена на работу. С советом директоров мы должны быть на одной стороне. Все проблемы можно решить путем диалога.

Для коллектива большой стресс, когда меняется руководство.

Мы провели общее собрание, что помогло снять напряженность в коллективе. Я не собираюсь устраивать гонения на сотрудников. Если человек опытный, я всеми силами буду стараться найти с ним общий язык. Если он не компетентен, то извините.

Я сторонник того, что институциональная память должна сохраняться. Нельзя оголять организацию и ставить новых людей. Это большие риски для компании. Кроме того, я говорила с донорами, они придерживаются такого же мнения. Большие изменения в кадровом составе они будут расценивать как риск.

— Ходят разговоры о том, чтобы объединить ГИК с «Росинбанком». Как вы к этому относитесь?

— Я не могу давать комментарии по этому вопросу, так как это на уровне слухов. Официально никто не говорит о слиянии.