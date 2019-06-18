После многообещающих переговоров. Сможет ли чиновник заняться конкретикой?

На прошлой неделе в Бишкеке прошли сразу два масштабных экономических события — кыргызско-китайский и кыргызско-индийский бизнес-форумы. В правительстве отчитались о миллиардных договоренностях.

На самом деле часть документов — это просто меморандумы о сотрудничестве. Но даже реальные соглашения не говорят о том, что в ближайшее время нас ждут новые грандиозные проекты. И совсем не факт, что эти проекты будут коммерчески успешными.

Кыргызстан и Китай — друзья навеки

По итогам кыргызско-китайского бизнес-форума подписаны 24 документа. Почти на $7,5 миллиарда. Еще до его начала глава Агентства по защите и продвижению инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек рассказал журналистам, что подготовка к форуму велась 2-3 месяца. Результат — подписание документов в сфере сельского хозяйства, переработки продукции, тяжелой промышленности, горнодобывающего сектора, сборки электроавтомобилей, образования, социального жилья.

В действительности из 24 подписанных документов 13 — меморандумы о сотрудничестве, 10 соглашений и лишь один конкретный договор.

Единственный договор, который заключен на бизнес-форуме, — о финансировании строительства многоэтажных жилых домов между ОсОО «Нур Строй Монтаж» и ОсОО «Синьболун». Ожидается, что сумма инвестиций — $40 миллионов. На эти средства планируется построить 22-этажный жилой комплекс.

В остальном же пока сложно сказать, когда проекты будут реализованы. Однако глава Национального делового клуба (НДК) Сергей Пономарев предостерегает от скепсиса в отношении подписанных документов.

«В Китае немного по-другому работает государственная машина. Сначала готовятся направления, которые будут приоритетными для обеих сторон, а потом уже бизнесу дают задачу налаживать контакты. И дальше все работает как по маслу. Конечно, сказать о том, что все будет реализовано, рано. Но, безусловно, планы намечены неплохие. И даже те же подписанные меморандумы — это тоже однозначно шаг вперед, потому что есть протокол о намерениях. Стороны хотят довести сотрудничество до логического конца», — подчеркнул Сергей Пономарев.

Есть ли перспективы у логистики?

Еще одно важное направление кыргызско-китайского сотрудничества — взаимные проекты в сельском хозяйстве. На встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым председатель КНР Си Цзиньпин четко и ясно сказал, что Китай ждет экологически чистые продукты.

В Кыргызстане есть «зеленые» продукты, но нет возможности поставлять крупные партии товара. Для этого нужны логистические центры. И в этом направлении Китай взял инициативу в свои руки. Например, в рамках форума заключено сразу несколько соглашений о строительстве агропромышленных комплексов.

Есть и меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства КР, пекинской научной сельскохозяйственной компанией «Шенгда Хуатай» и ОсОО «Айкын Сейил» о создании торгово-логистического центра. Однако эксперты уверены, что создание подобных комплексов с упором только на продажи кыргызской сельхозпродукции не принесет результатов.

Дорогостоящий логистический комплекс в итоге может превратиться в обычное овощехранилище.

Логистический функциональный центр обязательно должен создаваться четырьмя игроками, такими как инвесторы, торговая площадка, агробизнес и транспортные компании. Тогда логистический центр может иметь устойчивое развитие. Конечно, хорошо, что государство в лице Минсельхоза включается в этот процесс. Оно может вместе с логистическим центром делать анализ и прогноз о том, какой объем того или иного продукта нужен на следующий год. В итоге выигрывают все.

Пока у Кыргызстана нет крупных логистических центров. При этом их создание может стать связующим звеном между Китаем, Узбекистаном, Казахстаном и Россией.

Создание крупного логистического центра — довольно дорогостоящий проект, который оценивается в сотни миллионов долларов инвестиций.

Кроме того, у Кыргызстана нет такой емкости рынка для его открытия. Эксперты полагают, что создание логистического центра только для Кыргызстана — пустая трата времени. Гораздо более действенным может быть проект, в который вложатся инвесторы сразу из нескольких стран. Поэтому перед Министерством сельского хозяйства сейчас стоит большая задача по привлечению бизнесменов в проект. Причем привлекать нужно не одну компанию, а сразу несколько из разных отраслей.

«Если они попытаются перетянуть одеяло на себя, то получится очередное овощехранилище», — заключил Сергей Пономарев.

Открывая Индию

Если с Китаем у Кыргызстана более-менее налажены торгово-экономические связи, то с Индией ситуация иная. Пока обе страны только начинают прощупывать рынок и возможные точки соприкосновения. И прошедший в рамках официального визита в Кыргызстан премьер-министра Нарендры Моди бизнес-форум наглядное тому подтверждение.

Бизнесмены, которые пришли на форум, ранее не встречались между собой. По факту предприниматели знакомились именно на мероприятии.

Индия тоже проявляла интерес к экологически чистой продукции, а также сфере энергетики, военного сотрудничества. Однако конкретных соглашений бизнес-форум не принес. Заключены только меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании между государственными органами двух стран. Единственный реальный документ, который был подписан, — двусторонний инвестиционный договор.

Индия согласилась выделить Кыргызстану кредит в $200 миллионов на развитие бизнеса и для вовлечения индийских компаний в кыргызстанскую экономику.

Кроме того, заявлено о создании кыргызско-индийского фонда, который окажет поддержку малому и среднему бизнесу. Но пока это только планы.

«Я думаю, диалог, который будет создан, и обмен мнениями, инициативами позволят улучшить товарооборот между странами, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места», — выразил мнение директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек.

С ним согласен и Сергей Пономарев. Он отмечает, что над тем, чтобы договоренности перешли в плоскость реальных дел, предстоит много работать.

«Мы познакомились с представителями индийского бизнеса, руководителями бизнес-ассоциаций, обменялись визитками, поговорили. Мы искали точки соприкосновения. Нормальный рабочий процесс. По практике могут сказать: после десяти встреч подписание одного-двух контрактов — достаточно высокий коэффициент полезного действия», — заключил глава Национального делового клуба.

Помните, по итогам визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан в марте 2019 года чиновники тоже радостно хлопали в ладоши и говорили о миллиардных контрактах? Прошло 2,5 месяца, но, кроме уранового скандала, мы ни о чем больше не слышим.

В правительстве даже не намекают о начале хоть какого-либо движения кыргызско-российских проектов. Они по-прежнему на словах. Поэтому разделять оптимизм наших чиновников по поводу нового витка кыргызско-китайских и кыргызско-индийских отношений, пожалуй, преждевременно.

Реальные контракты, которые принесут инвестиции в страну, пока можно посчитать по пальцам. А над остальными договоренностями еще предстоит долго и упорно работать. Но смогут ли отечественные чиновники довести начатое до логического завершения? Или договоренности вновь потонут в потоке кадровых перестановок и распила кредитных средств?