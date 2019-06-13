По итогам кыргызско-китайского бизнес-форума подписали 24 документа почти на $7,5 миллиарда.

Проекты направлены на развитие горнодобывающей, агропромышленной, образовательной, строительной отраслей. В частности, стороны подписали:

— рамочное соглашение о сотрудничестве между АПЗИ, Центрально-азиатским логистическим центром FTZCOC и ОАО «Искра Азии» о продвижении и модернизации кыргызско-китайского промышленного парка сотрудничества свободной торговли «Искра Азия» (сумма инвестиций — $2 миллиарда);

— рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между АПЗИ, Объединением юридических лиц «Ассоциация АЮ Холдинг» и ОсОО «Чанъань» (сумма инвестиций — $2 миллиарда);

— рамочное соглашение о сотрудничестве между АПЗИ КР, ОсОО Daren Group, АОсОО Lingbao Gold Group и ОсОО Full Gold Mining о создании среднеазиатской биржи драгоценных металлов в Кыргызстане и создание фонда развития «Один пояс — один путь» (сумма инвестиций — $1,5 миллиарда);

— рамочное соглашение о сотрудничестве между АПЗИ КР, ОсОО Daren Group, АОсОО Lingbao Gold Group и ОсОО Full Gold Mining о строительстве завода по переработке золота с комплексным использованием экологической циркуляции (сумма инвестиций — $500 миллионов);

— соглашение о сотрудничестве между АПЗИ и ОсОО «Корпорация международной торговли «Чжунъюань» о создании Центральноазиатской торговой биржи и блокчейн биржи;

— рамочное соглашение о сотрудничестве между АПЗИ КР и Китайской группой компаний провинции Цзянсу по международному технико-экономическому сотрудничеству о строительстве современного кыргызско-китайского агропромышленного комплекса;

— меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АПЗИ КР и Beijing Enterprises Group Company Limited о реализации проектов в сфере водоснабжения, канализации и санитарии в КР (сумма инвестиций — $405 миллионов);

— меморандум между АПЗИ КР и ОсОО «Промышленная компания Мега инвест» о строительстве полиметаллического завода по плавке золота, серебра, меди и сурьмы в КР (сумма инвестиций — $100 миллионов);

— меморандум о сотрудничестве между АПЗИ КР и компанией «Люсин Групп» о строительстве жилого комплекса «город Спутник» (сумма инвестиций — $300 миллионов);

— соглашение о сотрудничестве между АПЗИ КР и ОсОО «Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» о модернизации токмокского нефтеперерабатывающего завода (сумма инвестиций — $100 миллионов);

— меморандум о сотрудничестве между АПЗИ КР и ОсОО «Агропромышленный центр торгово-производственной логистики «РУ И» о строительстве агропромышленного комплекса (сумма инвестиций — $35 миллионов);

— соглашение о сотрудничестве между АПЗИ КР и Ассоциацией строительных материалов провинции Гуандун об организации Центральноазиатской кантонской ярмарки (сумма инвестиций — $20 миллионов);

— меморандум о сотрудничестве между АПЗИ КР и ОсОО «Биримдик» о строительстве кирпичного завода сумма инвестиций — $2,5 миллиона);

— меморандум о сотрудничестве между АПЗИ и компанией China Cultural Industry Investment Fund о создании «Китайско-Кыргызского двустороннего кооперативного инвестиционного фонда»;

— меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между АПЗИ и «Гансу синмай хуанджин лтд» о сотрудничестве в сфере горнодобывающей отрасли (сумма инвестиций — $75 миллионов);

— меморандум между Министерством сельского хозяйства КР и Хебейским ООО удобрения «Бай-Доу-Цзя» о строительстве кыргызско-китайского демонстрационного парка современной сельскохозяйственной промышленности (сумма инвестиций — $260 миллионов);

— меморандум между Министерством сельского хозяйства КР и ОсОО «Централ Эйджа Интернейшнл Девелопмент Компани» о сотрудничестве в области сельского хозяйства (сумма инвестиций — $150 миллионов);

— меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства КР, Пекинской научной сельскохозяйственной компанией «Шенгда Хуатай» и ОсОО «Айкын Сейил» о создании торгово-логистического центра (сумма инвестиций — $6 миллионов);

— меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки КР с Weidong Cloud Education Group;

— меморандум о сотрудничестве между ОсОО «ДОМА-АТА» И CHINA CEC ENGINEERING CORPORATION (сумма инвестиций — $40 миллионов);

— соглашение о сотрудничестве между ОсОО «Нур Строй Монтаж» и компанией One Lead One (HK) Trading Limited о создании кыргызско-китайской страховой компании (сумма инвестиций — $15 миллионов);

— договор финансирования строительства многоэтажных жилых домов между ОсОО «Нур Строй Монтаж» и ОсОО «Синьболун» о строительстве многоэтажных жилых домов (сумма инвестиций — $40 миллионов);

— соглашение о сотрудничестве между ОсОО «Нур Строй Монтаж» и компанией One Lead One (HK) Trading Limited о строительстве торгово-логистического центра (сумма инвестиций — $280 миллионов);

— меморандум о сотрудничестве между АПЗИ КР, ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» и компанией Dongfeng Automobile CO LTD о строительстве завода по сборке электромобилей.